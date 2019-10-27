Когда вернутся льготные автокредиты

Госпрограммы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" в этом году были запущены не сразу, а лишь с марта, как только российский авторынок начал падать. Причем изначально выделенный на них бюджет был исчерпан всего за пару месяцев, но с июля автомобили со скидкой от государства вновь стали доступны для начинающих водителей и многодетных семей.
В целом на льготные автокредиты в 2019 году было направлено 9,4 млрд рублей, и, как рассчитывали в Минпромторге, их должно было хватить до конца года. Чтобы растянуть действие госпрограмм, ведомство даже снизило ценовой барьер для участвующих в них моделей с прошлогодних 1,45 миллиона до 1 млн рублей, несмотря на то что из-за повышения НДС в начале года стоимость автомобилей заметно подскочила.
Тем не менее, уже к середине октября дополнительный бюджет программ был исчерпан, и выдача льготных автокредитов вновь завершилась досрочно. Всего в этом году по ним было реализовано более 100 тысяч новых машин.
"Мы видим, что реализация госпрограмм в 2019 году не позволила придать рынку положительную динамику. Конечно, часть покупателей ускорилась, чтобы успеть оформить льготную сделку, но в октябре спрос на автокредиты замедлился. Надеемся, что это продлится не более 3-4 недель. Завершение господдержки подтолкнет часть заемщиков отложить сделку на неопределенное время", - рассказал "РГ" директор департамента автокредитования Русфинанс Банка Алексей Бородавин.
Очевидно, что в отсутствие комплексных мер симулирования спроса рынок ждет серьезное снижение, поскольку даже во время действия программ с лимитом цены для автомобилей-участников на уровне 1 млн рублей медленно сокращался, добавляет директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников.
Тем не менее, участники рынка уверены, что до конца текущего года господдержка авторынка продлена уже не будет. Тем более что в ноябре-декабре новую машину и без того можно купить со скидкой от дилера в рамках распродаж автомобилей уходящего года выпуска. Между тем, Минпромторг уже разработал проект постановления о запуске программ "Первый..." и "Семейный автомобиль" в 2020 году, причем, как стало известно "РГ", их условия должны измениться.
По словам начальника управления развития розничных продуктов Абсолют Банка Виталия Костюкевича, в 2020 году Минпромторг планирует ввести конкурсные условия участия в госпрограммах, которые пока до конца не определены. Банки направили соответствующие комментарии к проекту постановления, но пока информации о финальной версии документа нет.
"Полагаем, что наиболее эффективной мерой был бы запуск программы с субсидированием процентной ставки, учитывая, что ставки по автокредитованию новых автомобилей в этом году не показали снижения. Кроме того, позитивно на объемах продаж отразилось бы увеличение максимальной стоимости автомобиля, отмена ограничения по программам "Первый..." и "Семейный автомобиль" по наличию автокредитов или автомобиля", - рассуждает Виталий Костюкевич.
По оценкам компании "Рольф", мощную поддержку авторынку может оказать возобновление программы льготного кредитования с верхним ценовым порогом для участников не менее 1,8 млн рублей.
Между тем, наиболее востребованной у льготных заемщиков оказалась программа "Семейный автомобиль" - на нее, по данным Минпромторга, пришлось около 55% автокредитов со скидкой от государства. Причем в некоторых банках эта доля оказалась еще выше: к примеру, в ВТБ она составила порядка 60%, в Балтинвестбанке (входит в Группу Абсолют Банка) - примерно 70%. Как отмечают в кредитных организациях, это соответствует общему профилю потребителей автокредитов.
Как говорит директор по развитию розничного бизнеса Росгосстрах Банка Марина Дембицкая, клиенты, которые приобретают автомобиль как многодетная семья, - это клиенты более взрослые, состоявшиеся люди, которые уже хорошо умеют планировать бюджет и четко понимают свои потребности. Поэтому программа для многодетных семей сработала гораздо лучше, чем для покупателей первого автомобиля.
"По статистике, только 30% начинающих водителей берут свой первый автомобиль в кредит, остальные стараются использовать другие возможности, в том числе подержанные машины на случай ущерба. К тому же по программе "Первый автомобиль" действуют ограничения по требованиям к заемщикам, хотя для молодых людей данное предложение является хорошей возможностью приобрести автомобиль по более низкой цене", - отмечает Марина Дембицкая.
Что касается предпочтений льготных заемщиков, главным выгодополучателем госпрограмм стал АвтоВАЗ, что подтверждают данные, полученные "РГ" в кредитных организациях. К примеру, в ВТБ на марку Lada приходится около 70% реализации по программе "Семейный автомобиль" и 60% - по программе "Первый автомобиль".
Среди иномарок же лидируют корейские Hyundai и Kia. Автомобили этих трех брендов чаще всего приобретают по льготным кредитам и в Росгосстрах Банке. В Балтинвестбанке наиболее востребованными у автомобилистов-"чайников" и заемщиков с детьми стали марки, у которых действуют совместные программы кредитования, - Lada, Hyundai, Kia, Datsun, Renault и Volkswagen. Клиенты Русфинанс Банка также предпочитают покупать по госпрограммам автомобили Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda, при этом наибольшим спросом у них пользовались Kia Rio, Lada Vesta, Hyundai Creta, Hyundai Solaris и Lada Granta.
Как отмечает Владимир Мирошников, список моделей, на которые распространялось действие программ "Первый..." и "Семейный автомобиль" в 2019 году, достаточно узок из-за верхнего ограничения по цене в 1 млн рублей, поэтому выбор у покупателей был невелик. Тем не менее, программы эффективно работали в своем ценовом сегменте, и их сворачивание приведет к заметному снижению спроса на авторынке.