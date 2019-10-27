Когда вернутся льготные автокредиты

Госпрограммы автокредитования для многодетных семей и водителей-новичков подошли к концу, и в ближайшие месяцы, судя по всему, возобновлены уже не будут. Однако в будущем году автомобили со скидкой от государства должны вернуться, причем условиях их приобретения будут изменены.

Льготы больше не действуют

Госпрограммы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" в этом году были запущены не сразу, а лишь с марта, как только российский авторынок начал падать. Причем изначально выделенный на них бюджет был исчерпан всего за пару месяцев, но с июля автомобили со скидкой от государства вновь стали доступны для начинающих водителей и многодетных семей.

В целом на льготные автокредиты в 2019 году было направлено 9,4 млрд рублей, и, как рассчитывали в Минпромторге, их должно было хватить до конца года. Чтобы растянуть действие госпрограмм, ведомство даже снизило ценовой барьер для участвующих в них моделей с прошлогодних 1,45 миллиона до 1 млн рублей, несмотря на то что из-за повышения НДС в начале года стоимость автомобилей заметно подскочила.

Тем не менее, уже к середине октября дополнительный бюджет программ был исчерпан, и выдача льготных автокредитов вновь завершилась досрочно. Всего в этом году по ним было реализовано более 100 тысяч новых машин.

"Мы видим, что реализация госпрограмм в 2019 году не позволила придать рынку положительную динамику. Конечно, часть покупателей ускорилась, чтобы успеть оформить льготную сделку, но в октябре спрос на автокредиты замедлился. Надеемся, что это продлится не более 3-4 недель. Завершение господдержки подтолкнет часть заемщиков отложить сделку на неопределенное время", - рассказал "РГ" директор департамента автокредитования Русфинанс Банка Алексей Бородавин.

Очевидно, что в отсутствие комплексных мер симулирования спроса рынок ждет серьезное снижение, поскольку даже во время действия программ с лимитом цены для автомобилей-участников на уровне 1 млн рублей медленно сокращался, добавляет директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников.

В ожидании Нового года

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Тем не менее, участники рынка уверены, что до конца текущего года господдержка авторынка продлена уже не будет. Тем более что в ноябре-декабре новую машину и без того можно купить со скидкой от дилера в рамках распродаж автомобилей уходящего года выпуска. Между тем, Минпромторг уже разработал проект постановления о запуске программ "Первый..." и "Семейный автомобиль" в 2020 году, причем, как стало известно "РГ", их условия должны измениться.

По словам начальника управления развития розничных продуктов Абсолют Банка Виталия Костюкевича, в 2020 году Минпромторг планирует ввести конкурсные условия участия в госпрограммах, которые пока до конца не определены. Банки направили соответствующие комментарии к проекту постановления, но пока информации о финальной версии документа нет.

"Полагаем, что наиболее эффективной мерой был бы запуск программы с субсидированием процентной ставки, учитывая, что ставки по автокредитованию новых автомобилей в этом году не показали снижения. Кроме того, позитивно на объемах продаж отразилось бы увеличение максимальной стоимости автомобиля, отмена ограничения по программам "Первый..." и "Семейный автомобиль" по наличию автокредитов или автомобиля", - рассуждает Виталий Костюкевич.

По оценкам компании "Рольф", мощную поддержку авторынку может оказать возобновление программы льготного кредитования с верхним ценовым порогом для участников не менее 1,8 млн рублей.

Семьям машина нужнее

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Между тем, наиболее востребованной у льготных заемщиков оказалась программа "Семейный автомобиль" - на нее, по данным Минпромторга, пришлось около 55% автокредитов со скидкой от государства. Причем в некоторых банках эта доля оказалась еще выше: к примеру, в ВТБ она составила порядка 60%, в Балтинвестбанке (входит в Группу Абсолют Банка) - примерно 70%. Как отмечают в кредитных организациях, это соответствует общему профилю потребителей автокредитов.

Как говорит директор по развитию розничного бизнеса Росгосстрах Банка Марина Дембицкая, клиенты, которые приобретают автомобиль как многодетная семья, - это клиенты более взрослые, состоявшиеся люди, которые уже хорошо умеют планировать бюджет и четко понимают свои потребности. Поэтому программа для многодетных семей сработала гораздо лучше, чем для покупателей первого автомобиля.

"По статистике, только 30% начинающих водителей берут свой первый автомобиль в кредит, остальные стараются использовать другие возможности, в том числе подержанные машины на случай ущерба. К тому же по программе "Первый автомобиль" действуют ограничения по требованиям к заемщикам, хотя для молодых людей данное предложение является хорошей возможностью приобрести автомобиль по более низкой цене", - отмечает Марина Дембицкая.

Выбор невелик

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Что касается предпочтений льготных заемщиков, главным выгодополучателем госпрограмм стал АвтоВАЗ, что подтверждают данные, полученные "РГ" в кредитных организациях. К примеру, в ВТБ на марку Lada приходится около 70% реализации по программе "Семейный автомобиль" и 60% - по программе "Первый автомобиль".

Среди иномарок же лидируют корейские Hyundai и Kia. Автомобили этих трех брендов чаще всего приобретают по льготным кредитам и в Росгосстрах Банке. В Балтинвестбанке наиболее востребованными у автомобилистов-"чайников" и заемщиков с детьми стали марки, у которых действуют совместные программы кредитования, - Lada, Hyundai, Kia, Datsun, Renault и Volkswagen. Клиенты Русфинанс Банка также предпочитают покупать по госпрограммам автомобили Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda, при этом наибольшим спросом у них пользовались Kia Rio, Lada Vesta, Hyundai Creta, Hyundai Solaris и Lada Granta.

Как отмечает Владимир Мирошников, список моделей, на которые распространялось действие программ "Первый..." и "Семейный автомобиль" в 2019 году, достаточно узок из-за верхнего ограничения по цене в 1 млн рублей, поэтому выбор у покупателей был невелик. Тем не менее, программы эффективно работали в своем ценовом сегменте, и их сворачивание приведет к заметному снижению спроса на авторынке.