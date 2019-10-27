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27.10.2019 20:38
Рубрика: Внутренняя политика

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МВД поручено изучить возможность введения штрафов за превышение скорости на 10-20 км/ч
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 242 (8000)
Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил МВД проработать вопрос о целесообразности применения мер административной ответственности за превышение скорости на 10-20 километров в час.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас за нарушение скоростного режима до 19 километров в час никаких штрафов не предусмотрено. Однако на совещаниях по безопасности дорожного движения все чаще и чаще можно услышать доводы о том, что водители активно злоупотребляют этим обстоятельством, а это ведет к дорожно-транспортным происшествиям и гибели пешеходов.

Фото: Сергей Михеев
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В последний раз в середине октября на совещании по реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с инициативой снизить ненаказуемый порог с 20 до 10 километров в час напрямую к премьер-министру Дмитрию Медведеву обратился губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. При этом говорил он о скоростном режиме в населенных пунктах. Глава региона также предложил снизить в них максимальную разрешенную скорость с 60 до 50 километров в час. Председатель правительства по итогам совещания поручил министерству внутренних дел при участии других заинтересованных ведомств изучить целесообразность введения штрафа за нарушение скоростного режима в пределах 10-20 километров в час. В кабмине ждут заключение МВД до 2 декабря. В этот же срок МВД проанализирует причины роста смертности в ДТП в отдельных регионах и представит предложения для рассмотрения на проектном комитете по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Сейчас за нарушение скоростного режима до 19 километров в час никаких штрафов не предусмотрено

По просьбе регионов в правительстве снова оценят принципы наполнения региональных дорожных фондов. Губернатор Курской области Роман Старовойт на том же совещании снова поднял вопрос о справедливости транспортного налога, предложив использовать все современные технические средства, чтобы водители отчисляли в дорожные фонды справедливые платежи исходя того, сколько они ездят по дорогам.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Дмитрий Медведев поручил министерству транспорта, министерству финансов и министерству экономического развития проработать вопросы формирования региональных дорожных фондов и при необходимости представить до 15 апреля следующего года идеи по совершенствованию системы.

К регионам у главы правительства после совещания тоже остались претензии. В Екатеринбурге говорили об отставании ряда субъектов Федерации от плановых показателей. В частности, отмечен низкий уровень - менее 50 процентов - укладки верхних слоев дорожного покрытия в Забайкальском крае, Республике Крым, Сахалинской области, а также недостаточная доля контрактов жизненного цикла в отдельных регионах. Региональным властям рекомендовано принять безотлагательные меры, а министерству транспорта проанализировать причины, чтобы избежать повторения в будущем. Кроме того, губернаторам посоветовали до конца года заключить контракты на выполнение дорожных работ, предусмотренных в 2020 году.