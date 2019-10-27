На выходных прошли матчи 14-го тура российской Премьер-лиги.

Центральные встречи состоялись в Москве. Лидер чемпионата "Локомотив" принимал "Спартак", а ЦСКА, замыкавший топ-5, - "Динамо". Так же прошла игра занимавшего третье место "Краснодара" с "Оренбургом".

Что касается двух других команд из пятерки лидеров, "Ростов" еще накануне разобрался на своем поле с "Сочи" - 2:0. В предыдущем туре подопечные Валерия Карпина получили болезненную пощечину от питерского "Зенита" (1:6), но на удивление быстро пришли в себя. По мнению наставника донской команды, то фиаско даже, наоборот, возымело терапевтический эффект.

- Все горели желанием, порадовала реакция футболистов на поражение. И особенно порадовала реакция болельщиков, сегодня была отличная поддержка. Спасибо и футболистам, и зрителям. Сегодня важно было выиграть, чтобы не потерять уверенность в своих силах. Игра в Питере помогла опуститься на землю. У всех был некоторый отрыв от земли. Даже у меня был, наверное, какой-то отрыв. Вовремя опустили на землю. Такого больше не должно повториться, - неожиданно откровенно высказался Карпин на послематчевой пресс-конференции.

Главным героем игры стал полузащитник "Ростова" Роман Еременко, оформивший дубль. По окончании игры футболист рассказал, как повлияло на команду разгромное поражение в Петербурге.

- Надо было доказать и болельщикам, и самим себе, что мы не такая команда, какая играла с "Зенитом" неделю назад. Мы это доказали и, самое важное, победили. У нас все ребята очень сознательные, все понимали, что мы сотворили в Питере. Нужно было доказать, что все не так.

Форвард "Крыльев" Александр Соболев не забил во втором матче подряд, но все равно сохранил лидерство в гонке бомбардиров РПЛ

Между тем "Зенит", деливший перед 14-м туром с "Локо" первую строчку в чемпионате, гостил у самарских "Крыльев Советов". Этот матч, разумеется, преподносился как дуэль лучшего бомбардира РПЛ, форварда хозяев Александра Соболева и нападающего питерцев Артема Дзюбы. Правда, из-за повреждения, полученного на неделе в лигочемпионском матче с "Лейпцигом" Артем начал игру в Самаре на скамейке запасных.

Но и без него "Зенит" с первых минут начал создавать у ворот "Крыльев" моменты один за другим. Волжане держались до 28-й минуты, на которой Юрий Жирков блестящим ударом с лета пробил голкипера хозяев Сергея Рыжикова - 1:0.

Самарцы до конца первого тайма так и не нашлись, чем ответить на такой натиск. Удар Антона Зиньковского в уже компенсированное время перед перерывом стал первым в створ и вторым в сторону ворот "Зенита". В то время как подопечные Сергея Семака к тому времени нанесли 14 ударов (из них шесть в створ).

Вторую половину встречи "Крылья" начали все же поагрессивней. И тренерский штаб "Зенита" все же решил выпустить Дзюбу. Знаменательное событие произошло на 64-й минуте матча. Свое появление на поле 31-летний форвард оправдал уже в компенсированное время, поставив голевую точку в матче - 2:0.

А что Соболев? Не сказать, что партнеры создали своему снайперу море возможностей, но один момент у Александра был. На 81-й минуте нападающий едва не замкнул подачу с фланга. В итоге Соболев не сумел забить во втором матче подряд. Но все равно продолжает делить лидерство в гонке бомбардиров с форвардом "Ростова" Элдором Шомуродовым. У обоих по 10 голов.

Из остальных матчей отметим крупную домашнюю победу "Тамбова" над "Уфой" - 3:0. Таким образом, тамбовчане, замыкающие турнирную таблицу РПЛ, прервали серию из трех поражений кряду. Причем долгожданную победу команда добыла сразу после отставки с поста главного тренера Артура Григоряна.

- Самоотдача зашкаливала, и все, что мы нарабатывали в отношении соперника, получилось. Схему мы не меняли, но меняли функцию игроков в зависимости от схемы соперника, - рассказал и.о. главного тренера "Тамбова" Сергей Первушин.

Интересно, что хозяева заканчивали матч в меньшинстве: на 84-й минуте вторую желтую карточку получил Валерий Чуперка. А примечательность этого удаления в том, что оно стало уже третьим для футболиста в 14 турах. Таким образом, он побил рекорд игрока "Крыльев Советов" Александра Гацкана, которому для трех красных карточек потребовались 15 стартовых туров.

Статистика

"Рубин" - "Урал" - 0:0.

"Тамбов" - "Уфа" - 3:0.

Голы: Костюков, 12; Обухов, 63; Ойеволе, 66.

"Ахмат" - "Арсенал" - 1:1.

Голы: Семенов, 20 - Кангва, 76.

"Ростов" - "Сочи" - 2:0.

Голы: Еременко, 41, 79.

"Крылья Советов" - "Зенит" - 0:2.

Гол: Жирков, 28; Дзюба, 93.