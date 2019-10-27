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27.10.2019 15:51
Рубрика: Экономика

Новак: "Турецкий поток" достроят в срок

Текст: Евгений Гайва

Газопровод "Турецкий поток" будет достроен в срок, считает министр энергетики России Александр Новак.

"Строительные работы продолжаются, идут. Гарантирует подрядная организация, что они будут закончены своевременно", - заявил министр в эфире телеканала "Россия-1" в воскресенье, 27 октября.

Фото: Павел Бушуев/ТАСС
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Ранее, 23 октября, Окружной суд Амстердама по иску "Нафтогаза Украины" арестовал 100 процентов акций компании South Stream Transport B.V., которая строит морскую часть газопровода. В компании заверили, что этот шаг не повлияет на ход строительства или эксплуатации трубопровода. Первые поставки газа намечены на конец 2019 года.

"Турецкий поток" пройдет по дну Черного моря до европейской части Турции. Далее газопровод выйдет к границе с Грецией. По первой ветке газ будет поставляться в Турцию, а по второй - в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Газопровод "Турецкий поток"
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