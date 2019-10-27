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Рубрика: Экономика

Будьте как дома

Поезда нового поколения выходят на маршруты в ноябре
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8000)
Проехать в поездах дальнего следования с непривычным комфортом пассажиры смогут с конца ноября. На маршруты выйдут вагоны нового поколения, оборудованные как номера в отеле - душевыми кабинами, индивидуальными сейфами, микроволновками и другими полезными приспособлениями, рассказали в Федеральной пассажирской компании (ФПК) - дочернем предприятии РЖД.
В новых вагонах не нужно будет вешать простыни - появятся шторки, как и другие бытовые мелочи. Фото: Александр Корольков/ РГ В новых вагонах не нужно будет вешать простыни - появятся шторки, как и другие бытовые мелочи. Фото: Александр Корольков/ РГ
В новых вагонах не нужно будет вешать простыни - появятся шторки, как и другие бытовые мелочи. Фото: Александр Корольков/ РГ

Сначала такие поезда отправятся по маршруту Москва - Белгород, а потом по всей стране. Компания обновляет парк вагонов.

Новые плацкартные вагоны будут курсировать на БАМе

Новые вагоны в ФПК презентовали в апреле этого года. При этом цена поездки не должна измениться, обещали транспортники.

Конструкторы использовали модель двухвагонной купейной сцепки. За счет этого и появились дополнительные сервисные зоны - душевые кабины, санитарные комнаты с пеленальными столиками для грудничков, отсеки с автоматами по продаже шоколада, газировки и других товаров, кофемашинами, холодильниками и микроволновками для свободного использования пассажирами. А в будущем также устроят детские игровые комнаты и тренажерные залы.

Кроме того, уже с января 2020 года наименование "плацкарт" могут отменить. Вагоны поделят на четыре класса обслуживания: бюджет, эконом, комфорт и бизнес.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"
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