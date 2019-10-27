Президент Мозамбика Филипе Ньюси переизбран на новый срок

На выборах президента Мозамбика одержал победу действующий глава государства Филипе Ньюси, сообщает Reuters.

Выборы состоялись 15 октября. На них Ньюси, представляющий правящую партию "Фронт освобождения Мозамбика", набрал 73% голосов. Его основной соперник Осуфу Момади, лидер оппозиционной партии "Мозамбикское национальное сопротивление", получил менее 22%.

Ньюси занимает пост президента Мозамбика с января 2015 года. В августе 60-летний политик посетил Москву, где встретился с Владимиром Путиным. Тогда президент РФ пожелал Ньюси удачи на выборах главы государства.