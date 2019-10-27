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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Князь в партере

"Идиот" Достоевского на балетной сцене
Текст: Лейла Гучмазова
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8000)
Омский музыкальный театр показал на столичном фестивале "Видеть музыку" балет "Идиот". Идея танцевать книжную классику не нова. Балет всегда заглядывался на литературные шедевры, а в нашем отечестве прожил долгий период драмбалета, когда литературная основа и "понятно, про что танцуют" были главными достоинствами спектакля. По смене моды и пристрастий склонность к чтению текстов ногами все-таки выжила - видимо, танец таким образом изживает свой комплекс "несерьезного искусства дрыгоножества". В этом смысле "Идиот" по роману Достоевского - точное попадание, серьезнее некуда. В конце 80-х его танцевал Театр Бориса Эйфмана, а пару сезонов назад "Кафе Идиот" с небанальной хореографией и обильно читаемым в саундтреке текстом Достоевского показывал Балет Москва. Омский музыкальный ничем не рисковал, а в условиях небогатых бюджетов провинциальных театров балет по Достоевскому должен был стать хоть каким-то обещанием кассы, годным для семейного, корпоративного и школьного культпохода.
Воображение князя Мышкина неожиданно потрясает трагичная красавица Настасья Филипповна. Фото: Предоставлено пресс-службой ОГМТ - Омского государственного музыкального театра Воображение князя Мышкина неожиданно потрясает трагичная красавица Настасья Филипповна. Фото: Предоставлено пресс-службой ОГМТ - Омского государственного музыкального театра
Воображение князя Мышкина неожиданно потрясает трагичная красавица Настасья Филипповна. Фото: Предоставлено пресс-службой ОГМТ - Омского государственного музыкального театра

Омск щегольнул близким к тексту либретто с сохраненной сюжетной канвой и партитурой, собранной из хитов Чайковского - отрывков Первой, Пятой и Шестой симфоний плюс залюбленной балетом Серенады для струнного оркестра и так далее; честно предупредив, что музыкальное сопровождение все час сорок идет в записи. Балетмейстер Надежда Калинина следовала алгоритму привычного на российской сцене сюжетного спектакля. Князь Мышкин (Андрей Матвиенко) возвращается в Петербург, и воображение его потрясают идеальная трагичная красавица Настасья Филипповна (прекрасно выученная и точная Нина Маляренко) и следующий за ней неотступно Парфён Рогожин в овчинном тулупе (порывистый Валентин Царьков) с положенной пачкой ассигнаций и шикарной шубой для зазнобы. В генеральском доме, где князя сбивает с ног обилие людей и впечатлений, он цепляется за Аглаю Епанчину (Ирина Воробьева), и под ее ласковые понукания пытается справиться с недружелюбным миром. Между тем силы зла в коричневом трико терзают Настасью Филипповну: сцена с пуантным танцем на столе, откуда ее стягивает агрессивный мужской кордебалет под водительством Тоцкого (Владимир Миллер) - смесь классического кабаре с триллером, в которой продвинутый и расположенный зритель может разглядеть следы "Болеро" Бежара. Сгустившуюся было атмосферу разряжает шальной Рогожин, пырнувший обреченную красавицу громадным ножом. Замыленный балетный глаз узнает тут Хозе и Кармен, но Чайковский уверенно переводит на язык родных осин любые сюжеты. Самый острый момент остается не за большими батманами страстей, а в минуту тихой музыки, когда Мышкин сворачивается на сцене крошечным закрывшимся от мира руками эмбрионом.

Фото: Пресс-служба Театра балета им. Леонида Якобсона
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Безусловные плюсы спектакля - внятный хореографический язык, хорошо "сидящий" на возможностях труппы - признак умного постановщика-реалиста. Удачно сценографическое решение (Сергей Новиков) - громадные, во всю сцену отворяемые прозрачные ворота - путь и в свет, и в одиночество, и в глубины подсознания Мышкина, видящего людей словно через стекло. Плюс энтузиазм и собранность труппы, сумевшей показать в столице вполне достойный спектакль.

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