В Пермском крае возобновлены поиски пропавшего частного самолета

В Пермском крае сегодня в 06.30 мск спасатели и добровольцы возобновили поиски пропавшего частного легкомоторного самолета Сеssna 172, которым управлял председатель Федерации сверхлегкой авиации региона Геннадий Белоглазов. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.

Всего к поисковым работам привлечены 102 человека и 46 единиц техники, включая вертолет, пишет ТАСС. Следователи Уральского следственного управления на транспорте СК России начали доследственную проверку по факту исчезновения самолета.

Напомним, воздушное судно вылетело в субботу в 11.30 по местному времени из деревни Нижнее Городище Частинского района в направлении поселка Фролы и до сих пор не приземлилось там. На связь также никто не выходил. По данным спасателей, на борту находился только пилот.