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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Куда ушли шпионы

Николай Патрушев рассказал о хакерах и причинах ЧС
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8000)
Иностранные спецслужбы ведут целенаправленную работу по определению уязвимостей российской информационной инфраструктуры с целью проведения массированных компьютерных атак. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на выездном совещании в Омске.

По его словам, основными целями для оказания вредоносного воздействия остаются объекты критической информационной инфраструктуры России, что создает реальные угрозы национальной безопасности. По данным Патрушева, только в Сибири в этом году было совершено более 1,7 миллиона кибератак на государственные интернет-ресурсы. По плотности вредоносных компьютерных воздействий Сибирский федеральный округ занимает третье место в стране.

Фото: iStock
Совбез: Новых мер против телефонных террористов пока не принято

Полпред президента Сергей Меняйло добавил, что только за первое полугодие в сибирских регионах зафиксировано более 730 компьютерных атак и около 350 инцидентов, связанных с заражением программного обеспечения. Что касается борьбы с терроризмом, то, как сообщил секретарь Совбеза, в этом году в Сибири было предотвращено четыре преступления террористической направленности, при этом не было допущено ни одного теракта. Вторая тема совещания касалась предотвращения и реагирования на чрезвычайные ситуации в Сибири. Как заявил Николай Патрушев, в этом году в Сибири не удалось предотвратить последствия разрушительных природных явлений, которые повлекли человеческие жертвы и значительный материальный ущерб. По мнению секретаря СБ РФ, уже сейчас очевидно, что подобные чрезвычайные ситуации часто являются следствием формального подхода к выполнению поставленных задач, отсутствием четко выстроенной работы по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

"Одним из последних событий, свидетельствующих о таком безответственном отношении, стало происшествие в Курагинском районе Красноярского края, связанное с прорывом незаконно построенных дамб", - констатировал Патрушев.

В этом году в Сибири было предотвращено четыре преступления террористической направленности

При этом, по его мнению, нужно в корне менять систему профилактики ЧС, когда государство вынуждено направлять колоссальные государственные ресурсы и средства на ликвидацию их последствий. Он еще раз обратил внимание региональных и федеральных руководителей на контроль за действующими и ревизию всех бесхозяйных гидротехнических объектов, которых, по его словам, "в принципе не должно быть".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Президент Совет Безопасности Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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