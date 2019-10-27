Калининградский губернатор назвал фантастикой "план по захвату" региона

Губернатор Антон Алиханов предложил выдать премию за план "захвата" Калининграда. Таким образом он откликнулся на доклад о том, что Россия может потерять Янтарный край из-за возможного конфликта со странами НАТО.

Об этом говорится в докладе американского исследовательского фонда Jamestown Foundation. "РГ" уже рассказывала об основных тезисах доклада, который представил старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда Ричард Хукер. Специалист предположил, что, наращивая сухопутные военные силы США и Польши у границ Калининградской области, Россия не сможет устоять под их натиском и потеряет контроль над территорией.

Глава региона предложил вообще подобные доклады номинировать на специальную премию за фантастические произведения. Об этом Антон Алиханов сообщил РБК. И добавил, что "устал комментировать американские глупости".

- У них есть знаменитая премия "Небьюла" за фантастическую литературу - мне кажется, что это как раз из области фантастики, причем бульварной, - отметил Антон Алиханов.