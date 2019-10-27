Рекордсменка Трусова призналась в частых падениях на первом прыжке

Александра Трусова стала первой спортсменкой в истории фигурного катания, которая набрала 100 баллов за технику в произвольном программе. А ведь начиналось триумфальное с падения на первом же прыжке.

"Часто случается, что я падаю с первого прыжка на тренировках. Все нормально, мне просто нужно продолжать работать, - приводит слова 15-летней россиянки ТАСС. - Я счастлива, что победила, буду продолжать работать больше, когда вернусь домой".

По словам новой рекордсменки мира, она очень любит соревноваться и отсюда у нее такой сильный характер.

"Мне очень нравится выступать на соревнованиях, я жду с нетерпением каждого соревнования, именно процесс весь мне нравится, подготовка, и просто я люблю соревноваться", - приводит слова Трусовой Sport24.

Также Трусова рассказала, что у нее стал лучше получаться тройной аксель. Спортсменка призналась, что пока остаются проблемы с его выполнением, но прогресс очевиден.