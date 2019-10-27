Ретровидео: что говорили в СССР о первых "Жигулях"

Ровно 49 лет назад, в октябре 1970 года, первые автомобили ВАЗ-2101 "Жигули" прибыли из Тольятти в Москву. Это событие стало поистине историческим - центральное телевидение посвятило ему солидный, четырехминутный сюжет. Накануне ролик из архивов Гостелерадиофонда выложили на YouTube, благодаря чему можно узнать, какое впечатление производили первые тольяттинские легковушки.

"Хорошая машина! Динамичность хорошая, скорость у нее очень хорошая, быстро набирает, может в течение 20 секунд набрать скорость 100 километров [в час]. Устойчивая машина, очень маневренная…" - рассказал в эфире ТВ шофер-испытатель Владислав Сафонов.

Особое внимание он обратил на то, что автомобиль можно будет без проблем эксплуатировать зимой.

"Не надо заливать воды", - сказал шофер. Корреспондент с удивлением перебил его: "То есть, как не надо?" - "Здесь залит антифриз, и [производитель] гарантирует, что в течение двух лет не теряет своих свойств", - не без гордости в голосе заявил Владислав Сафонов.

Сейчас все эти восклицания - "Пепельница есть даже!" - воспринимаются с доброй иронией. Но почти полвека назад специалист искренне хвалил автомобиль, которому будет суждено стать легендарным. Не удержался и корреспондент - сделал круг за рулем легковушки, вскоре прозванной в народе "единичкой", а затем и "копейкой".

Напомним, ВАЗ-2101 выпускали в Тольятти с 1970 по 1988 год. За это время с конвейера сошло 4,85 млн машин. Именно этот седан, разработанный в сотрудничестве с итальянским "ФИАТом", стал родоначальником целого семейства легковых автомобилей - знаменитой вазовской "классики".