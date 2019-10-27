Российских туристов предупредили о лесных пожарах в Калифорнии

Лесной пожар бушует рядом с шоссе в Санта-Кларита, Калифорния, октябрь 2019 г. Фото: AP Photo/Marcio Jose Sanchez

Усиление ветра прогнозируется на севере Калифорнии в ближайшие дни, что может привести к стремительному распространению бушующих в регионе лесных пожаров. Такая информация опубликована в Twitter ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел России. Сообщается также, что власти округа Сонома срочно эвакуируют около 50 тысяч местных жителей.

Крупный лесной пожар к северу от Сан-Франциско начался ранее на этой неделе, пишет РИА Новости. Всего за шесть часов огонь охватил свыше четырех тысяч гектаров территории. Спасатели срочно эвакуировали около 300 человек из близлежащих районов.

Напомним, в ноябре прошлого года жертвами природного пожара на севере Калифорнии стали 85 человек. Огонь уничтожил более 14 тысяч домов, свыше 520 коммерческих зданий и четырех тысяч других построек. Площадь выгоревшей территории превысила 620 квадратных километров.