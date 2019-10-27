Сегодня Николаю Караченцову исполнилось бы 75 лет

Николай Караченцов был артистом, которому удавались любые роли: ему доводилось играть персонажей положительных и отрицательных, драматических и комических. Он был одним из тех мастеров, которым под силу было, кажется, все. Из тех, кому зритель был всегда рад и кого всегда любил. Артист стал одним из символов "Ленкома" и легендарной рок-оперы "Юнона и Авось", премьера которой состоялась на сцене театра.

Николай Караченцов ушел из жизни год назад, не дожив одного дня до своего дня рождения. Сегодня великому артисту исполнилось бы 75 лет. В этот день на Троекуровском кладбище откроют памятник актеру, который изобразит Караченцова в образе графа Резанова.

В день рождения артиста "РГ" вспоминает его самые известные роли.

Владимир Бусыгин / "Старший сын"

В 1973 году на экраны вышла двухсерийная драма Виталия Мельникова по одноименной пьесе Александра Вампилова. И тогда юный Николай Караченцов проснулся знаменитым. Он исполнил роль незадачливого студента Бусыгина, который опоздал на последнюю электричку и заявился к музыканту-кларнетисту Андрею Сарафанову (Евгений Леонов), представившись его внебрачным сыном и напросившись переночевать. "Я рос без отца, так почему теперь Сарафанову не пострадать", - заявляет он, воспользовавшись добротой музыканта. Однако корыстные мотивы Бусыгина исчезают, когда герой, впервые почувствовавший отеческую любовь, тепло и поддержку, проникается теплыми чувствами к приютившей его семье.

Маркиз Рикардо / "Собака на сене"

В 1977 году Николай Караченцов снялся в музыкальной комедии Яна Фрида по одноименной комедии Лопе де Вега. Актер исполнил роль маркиза Рикардо, который ухаживает за графиней Дианой. В то время как ее сердце принадлежит безродному слуге Теодоро (у которого, впрочем, немало секретов), маркиз Рикардо поет ей серенады. По сюжету, герой Караченцова исполняет композицию "Венец творенья, дивная Диана…" под балконом возлюбленной. Тогда артист впервые запел с экрана. А помогали ему в этом (и попали в кадр) актеры ялтинской местной народной оперы.

Гангстер Урри / "Приключения Электроника"

Фантастический фильм о приключениях робота Электроника и его клона, школьника Сережи Сыроежкина стал одной из любимых картин советских ребят. Преступника по имени Урри, которому поручили похитить "секретную разработку", то есть Электроника, сыграл Николай Караченцов. В фильме он разъезжает на навороченном мотоцикле, в котором сложно узнать "Яву". После выхода картины на экраны все ребята мечтали о таком. Члены съемочной команды вспоминали, что мотоцикл для съемок дал напрокат житель Прибалтики.

Старший лейтенант Орлов / "Батальоны просят огня"

Владимир Чеботарев и Александр Боголюбов сняли фильм по повести Юрия Бондарева к 40-й годовщине Великой Победы. Караченцов исполнил роль старшего лейтенанта Орлова, который вместе со своими бойцами, оставшись без боеприпасов, вынужден противостоять немецким танкам… "Было страшно на самом деле. Режиссер специально ставил нас в условия, в которых могли бы оказаться герои. На съемках было трудно чисто физически. Я мечтал, чтобы скорее наступило 9 мая и мы наконец-то победили, сняв фильм!" - признавался в интервью "Столице С" Александр Збруев, который исполнил в фильме главную роль капитана Ермакова.

Билли Кинг / "Человек с бульвара Капуцинов"

В советском вестерне Николай Караченцов предстал в образе ковбоя Билли Кинга. Сперва актера приглашали на роль главаря банды Черного Джека, который встает на пути у приезжего мистера Феста, желающего открыть в городке на Диком Западе синематограф. Однако Караченцова настолько впечатлил образ бывшего дебошира Билли, на которого положительно повлияло искусство кино, что актер практически напросился на эту роль. К слову, в фильме, богатом композициями Геннадия Гладкова, ему доверили исполнить всего одну строчку.