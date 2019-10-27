Семин обвинил игроков "Локомотива" в нехватке желания победить "Спартак"

Во втором тайме московского дерби со "Спартаком" в рамках 14-го тура чемпионата России у футболистов "Локомотива" было немного желания победить, заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин, добавив, что для него это стало неожиданностью.

Встреча команд состоялась в воскресенье на стадионе "Локомотива" в Черкизово и завершилась крупной победой "Спартака" со счетом 3:0. Все голы были забиты во втором тайме.

"Сегодня мы были, мягко говоря, плоховаты. Особенно во втором тайме. Пропустили контратаки. Имели преимущество во владении мячом, играли в зоне "Спартака", но не хватало резкости. Мы были какими-то заторможенными. То, что счет 0:3, - даже хорошо. Самое главное в футболе - желание выиграть. Во втором тайме - для меня это стало неожиданностью - у нас его было немного", - заявил Семин журналистам.

Отвечая на вопрос, насколько на "Локомотив" повлияло поражение от "Ювентуса" в Лиге чемпионов, тренер сказал: "Нельзя сбрасывать все ошибки на тяжелый матч в Турине. Пропустили три мяча, потому что плохо боролись и уступали в единоборствах. Всем нужно подумать, мы провели плохой матч".

После этого тура "Локомотив" опустился с первого на третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда Семина имеет в активе 29 очков и на три балла отстает от лидера - санкт-петербургского "Зенита".