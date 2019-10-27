СМИ: Ираку принадлежит "значительная роль в ликвидации аль-Багдади"

Ираку принадлежит значительная роль в ликвидации Абу Бакра Аль-Багдади, лидера террористической группировки ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ - Ред). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного источника в иракской разведке.

В воскресенье на иракском государственном телевидении транслировались кадры того, что, по словам экспертов, было американским рейдом в Сирии.

Телекомпания, отмечает Reuters, процитировала эксперта по терроризму, который сказал, что именно иракские спецслужбы помогли определить местонахождение Багдади. Два иракских источника в службе безопасности и два иранских чиновника сказали агентству, что они получили подтверждение из Сирии, что Багдади был убит.

Напомним, что о ликвидации "террориста номер один" стало известно в ночь на воскресенье после проведения рейда американских военнослужащих в Сирии. В нем, по предварительной информации, участвовала группа из восьми вертолетов американских ВВС в сопровождении военного самолета, принадлежащего международной коалиции.

Удары были нанесены по позициям группировки "Уррас аль-Дин", связанной с "Аль-Каидой" (запрещены в РФ - Ред.) по району Бариша к северу от города Идлиб, после полуночи в субботу. Вертолеты наносили удары по позициям ДАИШ в течение примерно 120 минут. В это время джихадисты с земли обстреливали воздушную эскадру тяжелым оружием.

По предварительной информации, погибли минимум девять террористов. При этом количество погибших, вероятно, возрастет из-за большого числа раненых боевиков.

Напомним, что в субботу высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности сообщил Associated Press, что Аль-Багдади стал мишенью в северо-западной провинции Идлиб в Сирии. Чиновник заявил, что, возможно, глава ДАИШ погиб в результате взрыва.

Тем временем еще большей интриги придало сообщение в Twitter президента США Дональда Трампа, который в субботу вечером написал о чем-то важном, "что только что произошло!"

Представитель Белого дома Хоган Гидли тем временем сказал, что президент сделает "важное заявление" в воскресенье в 9 часов утра по восточному времени (16 часов по московскому).