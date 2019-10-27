СМИ: в ликвидации аль-Багдади было задействовано 8 вертолетов

О смерти Абу Бакра Аль-Багдади, лидера террористической группировки ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ - Ред), который руководил глобальным джихадом и стал самым разыскиваемым преступником в мире, стало известно в ночь на воскресенье после проведения военного рейда американских военнослужащих в Сирии.

Удары шли два часа

В воскресенье утром базирующаяся в Лондоне сирийская Обсерватория по правам человека сообщила о том, что в рейде участвовала группа из восьми вертолетов в сопровождении военного самолета, принадлежащего международной коалиции. Удары были нанесены по позициям группировки "Уррас аль-Дин", связанной с "Аль-Каидой" (запрещены в РФ - Ред.) по району Бариша к северу от города Идлиб, после полуночи в субботу. Считается, что воздушные силы действовали по наводке и при поддержке американских спецназовцев, которые ранее тайно высадились в этом районе.

Вертолеты наносили удары по позициям ДАИШ в течение примерно 120 минут. В это время джихадисты с земли обстреливали воздушную эскадру тяжелым оружием. Британская обсерватория, которая действует через сеть активистов на местах, сообщила о гибели как минимум девяти террористов. При этом количество погибших, вероятно, возрастет из-за большого числа раненых боевиков.

Трамп придал интриги

Напомним, что в субботу высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности сообщил Associated Press, что Аль-Багдади стал мишенью в северо-западной провинции Идлиб в Сирии. Чиновник заявил, что возможно, глава ДАИШ погиб в результате взрыва. Тем временем еще большей интриги придало сообщение в Twitter президента США Дональда Трампа, который в субботу вечером написал о чем-то важном, что "что только что произошло!" Представитель Белого дома Хоган Гидли тем временем сказал, что президент сделает "важное заявление" в 9 часов утра по восточному времени (16 часов по московскому) в воскресенье.

Если, как отмечают эксперты, эта информация подтвердится, то успех операции может стать серьезным достижением для Трампа. Дело в том, что недавний отвод войск США из северо-восточной Сирии вызвал бурную полемику в Вашингтоне. В американской политической элите опасались того, террористическая группировка с помощью так называемых "спящих волков террора" может восстановить свою силу после того, как она потеряла огромные территории, которые когда-то контролировала.

Террорист родился в иракской Самаре

По данным АР, Аль-Багдади родился в 1971 году в Самаре в Ираке под именем, Ибрагима Аввада Ибрагимом Али аль-Бадри аль-Самарраи. Он был задержан американскими войсками в Ираке и отправлен в тюрьму в Букке в феврале 2004 года. Он был освобожден через 10 месяцев, после чего присоединился к иракскому отделению "Аль-Каиды". Позже он взял на себя управление группировкой, известной в то время как Исламское Государство Ирака (запрещена в РФ).

Аль-Багдади возглавлял ДАИШ в течение последних пяти лет с того момента, как объявил о создании "халифата" в иракском Мосуле. К группировке присоединились десятки тысяч последователей, приехавших в Ирак и Сирию из разных страны. Под его руководством группировка стала известна благодаря жестоким убийствам и обезглавливанию, часто размещаемым в интернете на сайтах боевиков, и строгому соблюдению радикального толкования исламского права.

Голову оценили в 25 миллионов

За голову террориста была объявлена награда в 25 миллионов долларов, при этом в последние месяцы он оставался одним из немногих командиров ДАИШ, все еще находящихся на свободе, несмотря на многочисленные заявления о его уничтожении. За это время "самозванный халифат" резко сократился, и многие его сторонники были ликвидированы или заключены в тюрьму.

В марте этого года в западных СМИ появилась информация о том, что "террорист номер один" изменил свою внешность и резко потерял в авторитете среди своих последователей. Он подстриг волосы и бороду, покрасив ее в рыжий цвет. Террорист номер один сильно располнел и страдал от ожирения из-за того, что два последних года "больше жил в автомобилях", в которых перемещался в пустынной местности. Он стал носить афганскую одежду, что, в общем-то, нехарактерно для боевиков ДАИШ, которые в свое время имели крайне напряженные и даже неприязненные отношения с афганскими талибами.

Наконец, весной появилось все больше информации о том, что авторитет и имидж Аль-Багдади в глазах террористов "опустился от уровня небожителя до предателя и труса". По информации британской Times, бойцы ДАИШ находились в ярости от того, что некогда "Великий халиф" попросту бежал с места сражений и растворился в пустыне, не приняв участие в решающей битве за некогда провозглашенный им "халифат".