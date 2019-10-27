СМИ: Сирийская армия вышла на границу с Турцией

Подразделения сирийской армии в воскресенье заняли позиции в четырех деревнях в районе города Рас-эль-Айн вблизи турецкой границы.

Как сообщает новостное агентство SANA, армейские подразделения продвинулись к деревням Ум-Хармала, Баб-эль-Хаир, Ум-Эшба и Асадия, расположенным в нескольких километрах от границы с Турцией.

Работающий на месте корреспондент агентства сообщил, что в процессе развертывания произошли столкновения между сирийскими военными и турецкими войсками. Сведений о применении огнестрельного оружия, а также о возможных раненых и погибших не приводится.

Ранее курды заявили об отводе своих сил из приграничных с Турцией районов. В заявлении пресс-службы "Сирийских демократических сил" (SDF) отмечается, что отряды "разместятся в новых позициях далеко от сирийско-турецкой границы, чтобы избежать кровопролития и защитить население региона". На их место должны прийти сирийские пограничники.