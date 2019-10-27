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Рубрика: В мире

СМИ: Военные США возвращаются из Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор

Фото: AP Photo/Baderkhan Ahmad Фото: AP Photo/Baderkhan Ahmad
Фото: AP Photo/Baderkhan Ahmad

Американские военнослужащие начали прибывать с территории Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор. Дополнительные силы помогут предотвратить попадание нефтяных месторождений в руки боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") и других дестабилизирующих ситуацию лиц.

Фото: iStock
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Такую информацию в субботу распространила газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники. Должностные лица США заявили изданию, что планом защиты нефтяных месторождений предусмотрено возвращение в Сирию нескольких сотен американских военных. Однако уточняется, что речь идет о количестве "менее батальона", который обычно насчитывает до тысячи солдат, пишет ТАСС.

Напомним, Вашингтон принял решение передислоцировать военный контингент в Ирак после начала девятого октября военной операции Турции "Источник мира", направленной против курдских формирований, которые последние несколько лет были союзниками США в борьбе с ДАИШ. В результате, американцы оставили часть баз в провинциях Алеппо, Эль-Хасеке и Ракка и передислоцировались в Ирак.

В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что небольшое число американских военнослужащих останется в нефтеносных районах Сирии. "Мы будем защищать нефть и решим, что будем делать с этим в будущем", - подчеркнул американский лидер. Пентагон подтвердил, что в Сирию будут направлены дополнительные силы.

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