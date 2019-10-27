Спецназ США рапортовал о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади, главаря террористов ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ. - Ред.). О военной операции в воскресенье заявил лично президент Дональд Трамп, подтвердивший слухи в прессе, по которым террориста уничтожили в сирийской провинции Идлиб.

Трамп, который следил за ходом операции из ситуационной комнаты Белого дома, сообщил: американцы "потерь не понесли, а с их стороны (террористов. - Ред.) погибли практически все". Описывая рейд, глава Белого дома рассказал, что аль-Багдади и его ближайшее окружение "в криках и в панике бежали и скрылись в подземном тоннеле". На террористе сдетонировал находившийся на нем пояс смертника, но его якобы быстро опознали.

В рейде, обезглавившем террористическую группировку, участвовали восемь вертолетов и самолет, принадлежащие международной коалиции. Удары по позициям ДАИШ продолжались в течение примерно 120 минут. В это время джихадисты с земли обстреливали воздушную эскадру тяжелым оружием. По данным активистов на местах, погибли как минимум девять террористов.

Аль-Багдади возглавлял ДАИШ на протяжении последних пяти лет с того момента, как объявил о создании так называемого халифата в иракском Мосуле.

За голову террориста объявили награду в 25 миллионов долларов. При этом в последние месяцы он оставался одним из немногих главарей на свободе, несмотря на многочисленные заявления о его уничтожении.

Официально

Минобороны РФ не располагает достоверной информацией о ликвидации аль-Багдади и сомневается в реальности этой операции, заявил представитель ведомства Игорь Конашенков. По его словам, "в прошедшую субботу и за последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиационными средствами США или так называемой "международной коалиции" не зафиксировано. Кроме того, нарастание числа тех, кто заявляет об участии в ликвидации аль-Багдади и распространяет противоречивые подробности операции, вызывает сомнения в реальности самой операции и ее успехе. В любом случае, считают в Москве, "очередная смерть" аль-Багдади "абсолютно никакого оперативного значения на обстановку в Сирии или на действия оставшихся террористов в Идлибе не имеет".