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Рубрика: Власть

В Минобороны прокомментировали заявления США об уничтожении экс-лидера ИГ

Текст: Иван Петров
В Министерстве обороны России прокомментировали заявления американской стороны о проведенной в субботу в сирийской провинции Идлиб спецоперации по уничтожению бывшего лидера ИГИЛ ("Исламское государство" - международная террористическая организация, запрещенная в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Как сообщил в воскресенье официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, Минобороны России не располагает какой-либо достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации Идлиб операции по "очередному уничтожению" бывшего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, нарастание количества непосредственных участников и стран, якобы принимавших участие в этой "спецоперации", порождают обоснованные вопросы и сомнения в ее реальности и, тем более, в успехе.

Фото: AP Photo/Sergei Grits
Появилось видео с предполагаемого места гибели аль-Багдади

"Во-первых, в прошедшую субботу и за последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиационными средствами США или так называемой "международной коалиции" не было зафиксировано. Во-вторых, нам не известно ни о каком оказании содействия пролету авиации США в воздушное пространство зоны деэскалации "Идлиб" в ходе данной операции. В-третьих, вся неподконтрольная сирийскому правительству территория зоны деэскалации Идлиб контролируется сирийским филиалом "Аль-Каиды" - террористической группировкой "Джабгат ан-Нусра". Данная группировка всегда бескомпромиссно уничтожала ИГИЛ и любого ее представителя прямо на месте, как главных конкурентов за власть в Сирии", - рассказал генерал Конашенков. Поэтому спокойное пребывание на территории, подконтрольной "сирийской Аль-Каиде", бывшего лидера ИГИЛ, по словам представителя Минобороны РФ, заслуживает как минимум отдельных прямых доказательств со стороны США или других участников этой операции.

"Наконец, в-четвертых, с момента окончательного разгрома ИГИЛ сирийской правительственной армией при поддержке российской авиации в начале 2018 года, очередная "смерть" Абу Бакра аль-Багдади абсолютно никакого оперативного значения на обстановку в Сирии или на действия оставшихся террористов в Идлибе, не имеет", - заключил Игорь Конашенков.

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