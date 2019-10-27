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27.10.2019 16:44
Рубрика: В мире

Трамп поблагодарил Россию за роль в ликвидации аль-Багдади

Текст: Алексей Чуриков
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за участие в операции по ликвидации лидера ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) Абу Бакра аль-Багдади.
Фото: Andrew Harnik/AP Фото: Andrew Harnik/AP
Фото: Andrew Harnik/AP

"Этот рейд стал возможен только благодаря помощи и информации от конкретных других стран и людей. Я хочу поблагодарить Россию, Турцию, Сирию и Ирак. Также хочу поблагодарить сирийских курдов за ту поддержку, которую они смогли нам дать. Это была очень, очень сложная миссия", - подчеркнул Дональд Трамп.

СМИ: Ираку принадлежит "значительная роль в ликвидации аль-Багдади"

Отвечая на вопрос журналистов, Трамп также отметил роль России в обеспечении пролета вертолетов сил спецопераций США. Американский президент особо подчеркнул, что этот "перелет" был крайне тяжелым и опасным предприятием. "Россия отнеслась к нам отлично. Они открылись (речь предположительно о воздушном пространстве, контролируемом российскими силами - прим. "РГ"), мы пролетели над определенной "российской" территорией. Россия проявила себя отлично", - заявил Дональд Трамп.

Глава Белого дома отдельно поблагодарил представителей разведсообщества, которые сделали возможной эту операцию, а также представителей всех родов войск США, принявших в ней участие.

В мире США В мире Ближний Восток Сирия ДАИШ: терроризм на Ближнем Востоке Россия и США
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