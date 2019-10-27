Трампы задумались о продаже отеля в Вашингтоне

Принадлежащий семье Трампов отель в Вашингтоне может быть в скором времени выставлен на продажу. Как заявил второй сын американского президента Дональда Трампа Эрик, в 2017 году возглавивший семейный бизнес, они уже наняли фирму, которая займется этим вопросом. Как ожидается, на этой сделке они могут заработать порядка 500 миллионов долларов. Однако на этот шаг дети нынешнего хозяина Белого дома пошли вовсе не из-за экономической выгоды, а в связи с обрушившейся на главу государства критикой. Трампа обвиняют в нарушении Конституции, в частности пунктов, запрещающих президенту получать подарки или финансовые средства от иностранных властей. Эти подозрения возникли, поскольку делегации различных стран периодически останавливаются в том отеле. В этой связи за последние полтора года против Трампа было подано уже три судебных иска.

Отель расположен между Капитолием и Белым домом, что делает его крайне привлекательным для политиков, прибывающих по тем или иным делам в Вашингтон. Когда-то в небоскребе (кстати, втором по высоте здании в городе после монумента Вашингтону) располагалась штаб-квартира почтовой службы США и местное почтовое отделение. Формально до сих пор здание принадлежит правительству, однако оно было сдано Организации Трампа на 60 лет (по условиям соглашения, расположившийся там бизнес может быть продан, но покупатель должен быть одобрен властями). В 2016 году, незадолго до избрания Трампа президентом, в высотке открылся отель. Как только новый глава государства обосновался в Белом доме, доходы гостиницы существенно возросли (в 2018 году они составили свыше 40 миллионов долларов). В него устремились многочисленные лоббисты, руководители компаний и политических групп, желающие подтолкнуть правительство к тем или иным шагам.

В отличие от своих предшественников, Трамп не стал продавать бизнес после избрания президентом, а просто передал его детям. За это его еще в начале срока подвергли критике. А затем в отеле начали останавливаться правительственные чиновники из других стран, в частности из Саудовской Аравии, Кувейта и Малайзии (что стало поводом для тех самых трех исков).

В минюсте отметили, что пока президент занимает свой пост, он не может быть обвинен в подобных преступлениях, к тому же Организация Трампа в последние два года пожертвовала казначейству на сумму, эквивалентную выгодам, которые она получила от правительств иностранных государств (около 340 тысяч долларов). Тем не менее, осадочек остался.

Кстати, решение выставить отель на продажу было принято после того, как президент США сначала предложил, а затем отказался от идеи провести следующий саммит G7 на его курорте в Майами. Всего несколько слов дали политическим противникам Трампа - демократам - отличный повод еще раз раскритиковать нынешнего хозяина Белого дома, тем более что предвыборная борьба между двумя партиями, пусть и неофициально, уже началась.