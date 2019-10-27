В Россию поступила первая партия препарата "Фризиум"

Первая партия препарата для детей, страдающих эпилепией, "Фризиум" прибыла в Россию. Ожидается, что его начнут выдавать пациентам в Москве уже в середине недели, а в регионах - в ее конце. Об этом заявила директор детского хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава.

"В Россию приехала первая партия "Фризиума" для 540 детей!!!" - написала она в своем Facebook.

Напомним, что "Фризиум" не зарегистрирован в России. Но, по словам Мониавы, их ввозят под конкретных детей, которые имеют заключения врачебной комиссии или федерального консилиума о показаниях к применению препарата. Выдавать их должны бесплатно - из расчета на три месяца применения. Подробности нужно уточнять по горячей линии Росздравнадзора.

При этом, по словам директора хосписа, другие незарегистрированные препараты пока не закуплены.

Напомним, в начале сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился закупить за рубежом не зарегистрированные в России лекарства для детей, которые страдают хроническими заболеваниями. Это, в частности, диазепам, фенобарбитал, мидазолам и клобазам, известный как "Фризиум". Ранее Минздрав России подготовил и разослал в регионы памятки для родителей, детям которых требуются не зарегистрированные в России сильнодействующие лекарства.