Видео: столкновение двух машин спасло пешеходов от наезда

"Не было бы счастья, да несчастье помогло", - должно быть, подумали пешеходы с детской коляской, переходившие 53-ю Авеню в центре американского Финикса (штат Аризона). От верной гибели под колесами мчащегося на красный свет джипа их спасла другая машина, врезавшаяся в джип и изменившая траекторию его пути.

По словам представителей местного департамента полиции, нарушитель ПДД после аварии бросил свою машину и позорно бежал, а при задержании еще и норовил пырнуть ножом очевидца, помогавшего его скрутить. То есть теперь он будет наказан не только ДТП, но и за покушение на убийство. И, как показал осмотр машины, еще и за незаконное хранение оружия

Владелица Chevrolet Cruz, которая спасла пешеходов своим таранным ударом по джипу, отделалась легкими травмами и теперь ей предстоит муторное выяснение отношений со страховой компанией.

"А что же пешеходы с коляской?" - спросите, наверное, вы. А они были так счастливы, что избежали наезда, что исчезли с места происшествия быстрее молнии. Возможно, им, как и владельцу джипа, было что скрывать от полиции...