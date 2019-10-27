Рота военной полиции РФ прибыла в Кобани для патрулирования с Турцией

Рота российской военной полиции прибыла в город Кобани, расположенный на севере Сирии, для патрулирования территории совместно с турецкими войсками. Об этом сообщил офицер военной полиции Михаил Елсуков, подчеркнув, что жители Кобани приветливо встретили военнослужащих РФ.

По его словам, военные Турции в координации с российскими коллегами будут следовать по определенным точкам для обозначения совместного нахождения. Маршрут проработан, а турецкие подразделения, которые будут выдвигаться на совместное патрулирование, уже оповещены. Елсуков также отметил, что курдские отряды самообороны после прихода сирийских войск освобождают свои позиции, чтобы военные САР заняли передний край обороны, пишет РИА Новости.

Напомним, что в Сирию начали возвращаться и военнослужащие США, которые ранее покинули эту страну. По данным The Washington Post, прибывающие из Ирака американские силы намерены предотвратить попадание нефтяных месторождений в руки боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") и других дестабилизирующих ситуацию лиц.