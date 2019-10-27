Военные Украины назвали самозванцами общавшихся с Зеленским добровольцев

Вооруженные радикалы, с которыми в поселке Золотое в Донбассе в субботу поспорил президент Украины Владимир Зеленский, представились "добровольцами", однако на самом деле они не являются представителями ВСУ или иных силовых ведомств. Более того, они находятся в районе разведения войск незаконно.

Такую информацию в соцсети распространила пресс-служба штаба Операции объединенных сил, пишет РИА Новости. Сообщается, что украинское законодательство четко устанавливает категории лиц, имеющих право находиться с оружием в Донбассе, однако общавшиеся с Зеленским люди не относятся ни к одной из таких категорий.

Напомним, накануне Зеленский прибыл в поселок Золотое в Донбассе, где должно было состояться разведение войск, согласованное ранее представителями контактной группы на переговорах в Минске. Добровольцы радушно встретили президента и предложили фронтовой чай. Однако "обстоятельный разговор" так и не сложился и прошел на повышенных тонах.