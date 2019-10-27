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Рубрика: Власть

Захарова назвала самоуничтожением украинский "опыт войны с Россией"

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова украинского министра обороны Андрея Загороднюка о том, что НАТО видит в Украине партнера, поскольку у Киева есть опыт войны с Россией.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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По словам Захаровой, такого опыта, как у Украины ни у кого больше нет: за 30 лет развалить благополучный край, загнать людей с оружием в леса, перессорить всех со всеми. Такое мало кому удавалось, написала Захарова в своем Facebook, отметив, что этот опыт самоуничтожения, безусловно, Альянсу интересен.

Отметим, что представитель МИД России ответила на слова Загороднюка, которые он произнес 25 октября по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. По его мнению, Украина имеет уникальный пятилетний опыт войны с Россией, которым готова делиться со странами НАТО. Он также назвал борьбу с предполагаемой российской "агрессией" важным элементом сохранения стабильности в Европе, пишет ТАСС.

Ранее Мария Захарова ответила на ноту протеста, которую МИД Украины направил РФ из-за отправки гуманитарного конвоя в Донецк и Луганск. Вместо этого спикер предложила им самим направить гуманитарную помощь Донбассу.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Отношения России и Украины
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