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28.10.2019 17:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге подростка поместили в психлечебницу после убийства матери

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В петербургскую психиатрическую больницу поместили 12-летнего мальчика, который подозревается в жестоком убийстве собственной матери. У следователей не получилось взять у него показания, сообщает аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости
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Напомним, в квартире по улице Стасовой в минувшие выходные была зарезана 46-летняя женщина. Следователи подозревают в убийстве ее сына, у 12-летнего мальчика имеются серьезные отклонения в развитии.

В аппарате детского омбудсмена раскрыли некоторые подробности произошедшей трагедии. Так, установлено, что в квартире в ночь убийства помимо мальчика находился его брат близнец. Также рядом был отец детей, но он был в нетрезвом состоянии и спал.

Ранее ряд источников озвучил версию, что дети в ночь убийства приняли алкоголь. Это предположение не подтвердилась.

Следователи попытались опросить предполагаемого убийцу. Но из-за своего диагноза мальчик почти не разговаривает. Известно, что он ходит в коррекционную школу. В ближайшее время его ждет психиатрическая экспертиза.

На период следствия брат-близнец отправился в центр восстановительного лечения. В аппарате омбудсмена отмечают, что его также ждет судебно-психиатрическая экспертиза.

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