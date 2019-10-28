Apple TV+ в России будет неполноценным. Что об этом нужно знать

Видеосервис Apple TV+ на запуске 1 ноября не получит русскоязычного дубляжа - в нашей стране перевод контента будет ограничен субтитрами. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к Apple.

На данный момент нет ясности, сохранится ли эта тенденция в будущем, или же в дальнейшем новые проекты, выходящие на платформе, будут сопровождаться привычной отечественному зрителю голосовой озвучкой.

Компания из Купертино представила свой собственный ответ Netflix на традиционной осенней презентации. Упор при этом, очевидно, был сделан на эксклюзивный контент с привлечением голливудских звезд первой величины вроде Джейсона Момоа и Дженнифер Энистон. Месяц платной подписки стоит 199 рублей, а покупателям новых "яблочных" продуктов Apple TV+ предоставляется бесплатно сроком на один год.

В случае с российской аудиторией именно отсутствие полноценной языковой поддержки может негативно сказаться на распространении сервиса. В самой Apple пока никак не прокомментировали данную ситуацию.