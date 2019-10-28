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Apple TV+ в России будет неполноценным. Что об этом нужно знать

Текст:   Богдан Бобров
28.10.2019,  
11:08
Фото: Apple Фото: Apple
Фото: Apple

Видеосервис Apple TV+ на запуске 1 ноября не получит русскоязычного дубляжа - в нашей стране перевод контента будет ограничен субтитрами. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к Apple.

На данный момент нет ясности, сохранится ли эта тенденция в будущем, или же в дальнейшем новые проекты, выходящие на платформе, будут сопровождаться привычной отечественному зрителю голосовой озвучкой.

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Компания из Купертино представила свой собственный ответ Netflix на традиционной осенней презентации. Упор при этом, очевидно, был сделан на эксклюзивный контент с привлечением голливудских звезд первой величины вроде Джейсона Момоа и Дженнифер Энистон. Месяц платной подписки стоит 199 рублей, а покупателям новых "яблочных" продуктов Apple TV+ предоставляется бесплатно сроком на один год.

В случае с российской аудиторией именно отсутствие полноценной языковой поддержки может негативно сказаться на распространении сервиса. В самой Apple пока никак не прокомментировали данную ситуацию.

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