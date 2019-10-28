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28.10.2019 11:00
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ выпустит модную Lada Xray

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Компания АвтоВАЗ планирует вывести на рынок новую комплектацию Lada Xray, ориентированную на молодежную аудиторию.

По информации источников сайта Лада.Онлайн, такое исполнение будет называться Instinct и получит яркие элементы внешнего дизайна. Например, контрастные акценты в виде черной крыши, внешних зеркал и колесных дисков.

Фото: скриншот www.vk.com
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Интересно, что в АвтоВАЗе планы вывести на рынок Lada Xray Instinct не подтверждают. Однако по данным того же источника на заводе марки уже собрали первую партию из автомобилей новой комплектации.

Напомним, что в прошлом АвтоВАЗ уже выпускал дизайнерские версии своих моделей. В частности, появилась спецверсия Lada Kalina Cross Black Line - автомобили белого и оранжевого цвета с черной крышей, двухцветными (черно-серебристыми) колесными дисками R15, особой обивкой сидений (с оранжевыми или серыми акцентами) и виниловыми накладками на порогах.

Похожий дизайнерский пакет, но только для салона предлагался также для модели Lada Largus Cross.

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#Lada