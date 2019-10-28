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28.10.2019 17:01
Рубрика: Легковые авто

BMW обновила седан 1-й серии

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

BMW модернизировал седаны 1 серии, они производятся только в Китае, на совместном предприятии Brilliance-BMW. Эта модель построена на переднеприводной платформе UKL2.

Чтобы 1 серия не выглядела устаревшей, на все ее комплектации, кроме начальной, теперь по умолчанию устанавливают выразительные бамперы из М-пакета. Вся оптика отныне выполнена на светодиодах. В базовую комплектацию также вошли 8,8-дюймовый дисплей медиасистемы и кожаная отделка сидений.

Фото: Пресс-служба BMW.

Из гаммы убрали версию 118i и самый мощный двигатель отдачей 231 л.с. Оставшиеся модификации "выросли в званиях". 120i с трехцилиндровым турбомотором, мощностью 138 л.с. - это прежний 118i, а 125i c четырехцилинровым турбомотором мощностью 192 л.с. - бывший 120i. Все двигатели агрегатируются с 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. Прежде использовался 8-ступенчатый гидромеханический "автомат" Aisin.

Фото: Genesis GV80, изображение из презентации Hyundai Motor
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Новые цены стартуют от 198.8 юаней (около 1,8 млн. рублей) за BMW 120i и от 243.8 (около 2,2 млн. рублей) - за BMW 125i.

Напомним, европейский хэтчбек BMW 1 Series в мае нынешнего года сменил поколение.

Модель третьей генерации с индексом F40 также построена на переднеприводной базе UKL2. В Китае пока продолжают производить и продавать заднеприводный хэтчбек второго поколения (F20).

Фото: Пресс-служба BMW.
#BMW #Brilliance