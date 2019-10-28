ЦОДД просит автолюбителей с началом заморозков не ездить на летней резине

Центр организации дорожного движения Москвы рекомендует водителям не выезжать на машинах с летней резиной на дороги. Это связано с тем, что в столичном регионе ожидаются первые минусовые температуры.

Как сообщает ЦОДД Москвы, на этой неделе температура будет опускаться ниже нуля градусов, а со среды синоптики обещают снег с дождем. Между тем при снижении температуры воздуха ниже +5 градусов летняя резина перестает обеспечивать хорошее сцепление с дорогой, увеличивается тормозной путь, а попав на лед, машину может занести. Чтобы избежать "дня жестянщика", автомобилистам рекомендуется или поменять с летней на зимнюю резину покрышки на автомобиле или пересесть на общественный транспорт. Как пояснили в пресс-службе, общественный наземный транспорт переобувается в годные по сезону шины. Также должны будут переобуть автомобили таксомоторные компании и компании, занимающиеся каршерингом.

Во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации ЦОДД просит водителей быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.