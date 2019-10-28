Дэвида Линча наградили почетным "Оскаром"

Джина Дэвис, Лина Вертмюллер, Дэвид Линч и Уэс Стьюди с наградами. Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Режиссер Дэвид Линч получил почетный "Оскар" за вклад в кинематограф. Церемония вручения награды состоялась накануне в Лос-Анджелесе - почетные статуэтки раздали уже в 11-й раз.

Вместе с режиссером "Твин Пикса" за заслуги перед киноиндустрией также были отмечены итальянский режиссер Лина Вертмюллер и американский актер Уэс Стьюди, об этом сообщает официальный аккаунт Американской академии киноискусств в Twitter.

- У вас очень интересный вкус, - отметил Дэвид Линч, получая статуэтку.

Еще одну награду - имени актера Джина Хершолта, вручаемую за выдающийся вклад в дело гуманизма, - получила актриса Джина Дэвис.

Имена лауреатов почетной премии стали известны в июне.