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28.10.2019 23:03
Рубрика: Власть

Рост в одном пакете

Дмитрий Медведев дал поручения для стимулирования экономики
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Столичный выпуск № 243(8001)
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручения для ускорения экономического роста. Министерство финансов в скором времени обещает представить предложения по инвестированию средств Фонда национального благосостояния.
Новые поручения Дмитрия Медведева направлены на улучшение делового климата и повышение конкурентоспособности. Фото: РИА Новости Новые поручения Дмитрия Медведева направлены на улучшение делового климата и повышение конкурентоспособности. Фото: РИА Новости
Новые поручения Дмитрия Медведева направлены на улучшение делового климата и повышение конкурентоспособности. Фото: РИА Новости

Понимая, что текущие темпы экономического роста далеки от необходимых, в правительстве ранее занялись разработкой дополнительных мер для стимулирования развития. В начале октября у председателя правительства прошло совещание, на котором обсуждались предложения, подготовленные профильным министерством.

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Итогом совещания, напомнил Медведев в понедельник на традиционной встрече со своими заместителями, стала доработка пакета дополнительных решений по стимулированию экономического роста. "Я подписал перечень поручений, - сообщил премьер. - Он содержит меры, которые направлены и на улучшение делового климата, и на повышение конкурентоспособности, эффективности работы с внутренними финансовыми резервами, контрольно-надзорной деятельностью, о которой мы довольно много говорим, я имею в виду ее реформирование".

От формата плана в кабинете министров решили отказаться. "Планов у нас громадье. Лишний план в этом смысле не нужен, а вот конкретное поручение необходимо", - считает премьер. Он попросил все ответственные министерства и ведомства в установленные сроки выпустить необходимые документы, а аппарат правительства - проследить за этим. "Это действительно набор мер, который может, если мы будем правильно работать, если мы сумеем сделать все, что оттуда вытекает, - стимулировать темпы роста валового внутреннего продукта, развитие экономики", - уверен Дмитрий Медведев.

Накопленные в ФНБ ресурсы превысили установленный порог 7 процентов ВВП

Поручениями, по словам председателя правительства, охвачено большое количество направлений. Так, отдельный блок вопросов относится к развитию регионов, в которых, подчеркнул первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, и формируется инвестиционный климат. "Мы предлагаем дополнительно стимулировать регионы, в том числе за счет ресурсов, которые предлагаем изыскать субъектам Федерации за счет более плавной реструктуризации бюджетных долгов перед Российской Федераций, за счет реструктуризации бюджетных кредитов, с одной стороны, и с другой, мы говорим о возможности наращивания заимствований, чтобы эти деньги тоже работали для роста региональной экономики", - рассказал он.

Фото: РИА Новости.
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На федеральном уровне тоже предстоит принять ряд важных решений, включая правила инвестирования средств Фонда национального благосостояния. Накопленные в нем ресурсы превысили установленный порог 7 процентов ВВП, за которым могут начаться их вложения. "Начиная со следующего года такая возможность есть, и мы в ближайшее время должны будем представить вам на утверждение механизм инвестирования средств ФНБ", - пообещал Силуанов. Эта мера должна стать еще одним стимулом для дополнительного роста экономики страны.

Также, сообщил первый зампред правительства, подготовлен перечень мер по дополнительному стимулированию инвестиционной активности. В этот блок вошли шаги для улучшения инвестиционного климата, снижения избыточных регуляторных требований.

Отдельная часть поручений посвящена стимулированию граждан к открытию собственного бизнеса, переобучению востребованным профессиям.

Также председатель правительства утвердил стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года. За это время экспорт российских судов должен увеличиться в 10 раз, озвучил премьер ожидания.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства
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