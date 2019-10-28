Фронтмен группы Muse поздравил Трусову с победой на этапе Гран-при

Лидер популярной группы Muse Мэттью Беллами поздравил российскую фигуристку Александру Трусову и поблагодарил за использование своей музыки в программе.

Беллами написал об этом в Instagram, разместив видео, на котором Александра Трусова триумфально исполнила произвольную программу на Гран-при в Канаде. За нее 15-летняя россиянка первой в истории получила более 100 баллов за технические элементы и установила новые мировые рекорды в произвольной программе (166,62) и по сумме баллов (241,02). В произвольной программе как раз и звучала музыка Беллами.

"Поздравляю Александру Трусову с победой на Skate Canada с тремя четверными прыжками, и спасибо за использование Pray (High Valyrian) в качестве звуковой дорожки", - написал Беллами.

Пользователи написали музыканту, что у российских фигуристов популярна его музыка, указав, в частности, что в этом году ее также использует и Евгения Медведева, которая на втором этапе Гран-при выступила крайне неудачно и не попала в число призеров.

В сезоне 2018/2019 российский фигурист Михаил Коляда также выбрал музыку Muse для короткой программы.