Хачанов поднялся в рейтинге АТР

Новости

В Приморье нашли останки аквалангиста 10:44
На Камчатку пришло новое грузопассажирское судно 10:40
В Прикамье нашли место падения пропавшего самолета 10:38
Путин поздравил гендиректора ВГТРК Олега Добродеева с юбилеем 10:37
В Татарстане из семьи забрали 9-летнюю девочку весом в 7 килограммов 10:34
Синоптики предупредили о нехватке кислорода в столичном воздухе 10:28
На поиски пропавших в Приморье рыбаков отправился вертолет 10:27
Аксенов заявил о миллионе приехавших в Крым украинцев 10:21
Военные СГ проведут наблюдательный полет над Латвией 10:16
Ученые рассказали, как снизить риск развития алкоголизма 10:15
В Хабаровске поприветствовали новые самолеты 20 тоннами воды 10:14
На каких кроссоверах и внедорожниках ездят россияне 10:12
В Костроме ураган повредил линии электропередач и дорожные знаки 10:04
В Иране снимают с производства самую популярную машину последних 25 лет 09:59
В Удмуртии простились с солисткой бурановских бабушек 09:57
В Беларуси начнет вещание российский телеканал о путешествиях 09:53
В Пулково автомобиль врезался в частный самолет 09:50
Избивший DJ Smash пермский экс-депутат попросил об УДО 09:47
Вызов ветеринара на дом в Москве станет дешевле 09:43
В Ленобласти грузовик рассыпал 23 тонны щебня на федеральной трассе 09:34
В Забайкалье арестован убивший восьмерых сослуживцев солдат-срочник 09:30
Ученые Челябинска разработают аппарат для посадки на астероид 09:28
Дэвида Линча наградили почетным "Оскаром" 09:20
В Бердске пропавшего по дороге в школу подростка нашли погибшим 09:17
Внучка Муссолини призвала наказать фанатов "Селтика" за баннер с ее дедом 09:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 28 октября по 3 ноября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 28 октября по 3 ноября
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
28.10.2019 10:22
Рубрика: Спорт

Хачанов поднялся в рейтинге АТР

Текст: Максим Домчев
В обновленном рейтинг-листе АТР Карен Хачанов вернулся на восьмое место, которое ранее уступил представителю Японии Кэю Нисикори. На минувшей неделе российский теннисист принял участие в турнире в Вене, где дошел до четвертьфинала. Пройти в следующий раунд соревнований ему не позволил Диего Шварцман из Аргентины.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Однако этого оказалось достаточно для того, чтобы вернуться на восьмую строчку. Японец Нисикори получил травму локтя и из-за нее выбыл до конца сезона. Также пока он не смог квалифицироваться на домашнюю Олимпиаду.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Тарпищев назвал состав сборной на финал Кубка Дэвиса

До седьмого места рейтинга изменений не произошло. Лидирует серб Новак Джокович, следом за ним расположились Испанец Рафаэль Надаль и триумфатор турнира в Базеле Роджер Федерер из Швейцарии. Россиянин Даниил Медведев в последние недели не принимал участие в турнирах, однако это не помешало ему сохранить четвертую строчку. Далее идут Доминик Тим (Австрия), Александр Зверев и Стефанос Циципас (Греция).

Еще один представитель России Андрей Рублев, который также проиграл в Вене на стадии четвертьфинала, сохранил 22-ю позицию.

Рейтинг АТР на 28 октября 2019 года:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 9545 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9225;

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 6950;

4 (4). Даниил Медведев (Россия) - 5740;

5 (5). Доминик Тим (Австрия) - 5495;

6 (6). Александр Зверев (Германия) - 4335;

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) - 3830;

8 (9). Карен Хачанов (Россия) - 2830;

9 (11). Маттео Берреттини (Италия) - 2705;

10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2575...

22 (22). Андрей Рублев (Россия) - 1606.

Спорт Теннис Игроки
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минэкономразвития отложило введение "налога Чубайса"
Россияне стали охотнее копить деньги на старость и образование
Стали известны тарифы на проезд по трассе Москва-Петербург
США отказались передать России летчика Ярошенко
Умер диссидент и писатель Владимир Буковский