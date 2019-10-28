Хачанов поднялся в рейтинге АТР

Однако этого оказалось достаточно для того, чтобы вернуться на восьмую строчку. Японец Нисикори получил травму локтя и из-за нее выбыл до конца сезона. Также пока он не смог квалифицироваться на домашнюю Олимпиаду.

До седьмого места рейтинга изменений не произошло. Лидирует серб Новак Джокович, следом за ним расположились Испанец Рафаэль Надаль и триумфатор турнира в Базеле Роджер Федерер из Швейцарии. Россиянин Даниил Медведев в последние недели не принимал участие в турнирах, однако это не помешало ему сохранить четвертую строчку. Далее идут Доминик Тим (Австрия), Александр Зверев и Стефанос Циципас (Греция).

Еще один представитель России Андрей Рублев, который также проиграл в Вене на стадии четвертьфинала, сохранил 22-ю позицию.

Рейтинг АТР на 28 октября 2019 года:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 9545 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9225;

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 6950;

4 (4). Даниил Медведев (Россия) - 5740;

5 (5). Доминик Тим (Австрия) - 5495;

6 (6). Александр Зверев (Германия) - 4335;

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) - 3830;

8 (9). Карен Хачанов (Россия) - 2830;

9 (11). Маттео Берреттини (Италия) - 2705;

10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2575...

22 (22). Андрей Рублев (Россия) - 1606.