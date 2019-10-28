Разработчики продемонстрировали приборы, с помощью которых Госавтоинспекция в скором времени будет проверять водителей на наркотики и алкоголь. Речь идет об экспресс-тестах, которые не определяют количество запрещенных веществ в организме человека, а указывают лишь на их наличие.

Напомним, что еще в июле на общественные слушания МВД вынесло поправки в правила освидетельствования водителей на состояние опьянения. В них предлагалось в качестве одного из дополнительных свидетельств того, что водитель может быть нетрезв, использовать данные приборов, которые показывают не количество алкоголя в выдыхаемом воздухе, а просто констатируют: есть он в крови или нет. Также предлагаются экспресс-тесты для определения содержания наркотика в слюне. Эти правила устанавливают и основания для привлечения водителей к медицинской проверке.

Кстати, в федеральном проекте "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" заложены средства на приобретение соответствующих тестов.

Итак, на выставке "Дорога 2019", которая прошла в Екатеринбурге, один из разработчиков представил индикатор паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Небольшой по размерам, он не имеет мундштука, на нем установлена воронка. То есть прибор не требует расходных материалов. Достаточно дунуть в эту воронку, и прибор со световой индикацией покажет, есть эти пары или нет. То есть засияет зеленым или красным светом. Если красным, то это уже повод для того, чтобы проверить водителя уже алкотестером, который показывает, сколько алкоголя содержится в выдыхаемом воздухе.

Дело в том, что использование индикатора не отменяет прежнего порядка освидетельствования на алкогольное опьянение. То есть при наличии признаков опьянения, которые устанавливаются оптолептическими способами, таких, к примеру, как неустойчивость позы, невнятная речь, покраснение кожных покровов лица, дрожание пальцев, а также запах алкоголя, водителю проводят освидетельствование на алкогольное опьянение с помощью алкотестера.

Достаточно дунуть в эту воронку, и прибор покажет, есть в выдохе пары алкоголя или нет. Если есть, водителя ждет медосвидетельствование

Просто к выше перечисленным признакам добавляется еще один - индикатор паров алкоголя. Не каждый сотрудник ГИБДД может унюхать запах спирта. У сотрудника может быть заложен нос. Поэтому такой экспресс-тест с гораздо большей долей вероятности покажет: стоит ли проверять водителя более серьезно или отпустить его с миром. Он также ускорит процедуру при проведении сплошных проверок водителей, когда останавливают все машины подряд.

Второй прибор поможет выявить тех, кто употребляет наркотики за рулем. Это анализатор иммунохроматографических тест-систем для выявления наркотических и психоактивных веществ в слюне человека "Наркотектор".

Для проверки используются одноразовый пробоотборник и одноразовая хроматографическая кассета. Они распечатываются на глазах водителя. Плевать в них не надо. Пробоотборник - это что-то типа ватки на палочке. Именно эта ватка смачивается слюной в полости рта. После чего пробоотборник вставляется в кассету, фиксируется в ней, и через 5-7 минут кассета вставляется в прибор. По размеру он такой же, как профессиональный алкотестер. Этот прибор и определяет: есть или нет. Прибор либо напишет сообщение "отсутствует", либо "требует лабораторного подтверждения". Ведь это, по сути, тоже индикаторный прибор. И его показания еще не означают, что человек точно употреблял наркотики. Для установления этого требуется медицинское освидетельствование. А показания прибора - лишь основание на такое освидетельствование направить.

Он определяет следы употребления опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина, метамфетамина, бензодиазипина и кетамина.

Предполагается, что уже в следующем году начнется серийное производство этих приборов, а также их внедрение.

Но для того чтобы сотрудники ГИБДД смогли начать их использовать, необходимо, чтобы вступило в силу постановление правительства, которое утвердит поправки в правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения и направления на медицинское освидетельствование.