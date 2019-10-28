Более половины онлайн-покупателей автомобилей выбирают средний класс. Причем средний и среди седанов, и среди кроссоверов.

Аналитики интернет-витрины российских автодилеров Autospot.ru выявили предпочтения тех, кто покупает машины через интернет. Такая форма покупки автомобилей становится все популярнее.

На первом месте среднеразмерные кроссоверы. В общем объеме продаж этот класс занимает 22,5 процента. В лидерах Skoda Kodiaq, который выбрали 14,9 процента онлайн-покупателей. При том что эта машина в минимальной комплектации стоит 1,251 миллиона рублей. На самый дорогой из среднеразмерных кроссоверов BMW X3 (в максимальной комплектации его цена более шести миллионов рублей) пришлось 5,9 процента.

В этом классе на рынке представлены и более дешевые, и более дорогие модели. Lifan X60 стоимостью 669 900 рублей и Mercedes-AMG GLC 63 S купе за 7 970 000 рублей. Но с начала года через интернет не был реализован ни один из этих автомобилей, отметили эксперты.

Второе место заняли компактные седаны класса В. На их долю пришлось 17,2 процента продаж. Здесь, в отличие от кроссоверов, повышенным спросом пользуются, наоборот, более дорогие автомобили. На долю самой доступной модели, Lada Granta, минимальная стоимость покупки которой в конце октября зафиксирована на отметке 339 900 рублей, приходится всего 4,1 процентов продаж. А доля продаж ее самого дорогого "одноклассника" Skoda Rapid составляет 18,1 процента. Хотя максимальная стоимость модели достигает 1 171 900 рублей. Это объясняется тем, что такие автомобили сегодня по всем параметрам соответствуют машинам класса С, популярным в конце прошлого века. Нынешний C-класс перерос оптимальные для покупателей габариты, а из-за богатого оснащения стоит слишком дорого. При этом люди привыкли к определенному уровню комфорта, и им уже не нужен размер и статус при пустой комплектации, считают эксперты.

На третьем месте оказались компактные кроссоверы. На их долю пришлось 12,4 процента продаж. Среди них высок спрос на недорогие автомобили с минимальным уровнем комплектации. Так, Renault Duster, цены на который начинаются с 614 000 рублей, делает 14,9 процента онлайн-продаж в своем сегменте. А самый дорогой "паркетник" Land Rover Range Rover Evoque за 4 392 401 рубль - всего 0,5 процента.

Это объясняется тем, что в минимальных комплектациях есть все необходимое для комфорта и безопасности. Более дорогие комплектации наполняются уже излишними функциями.

Всего на эти три класса приходится 52,1 процента всех онлайн-продаж автомобилей.