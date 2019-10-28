Косачев: США нужен не баланс сил, а одностороннее военное превосходство

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент Дональд Трамп подписал соответствующий документ.

"Американцы четко делают ставку на достижение одностороннего военного превосходства", - заявил Константин Косачев в эфире телеканала "Россия 24". Любой договор в сфере разоружения - это договор о балансе сил, подчеркнул сенатор. "Так вот американцам баланс сил не нужен, им нужно одностороннее военное превосходство. Для этого был разрушен Договор по ПРО, ДРСМД, для этого, возможно, будет разрушен ДСНВ", - считает он.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 27 государствами, в настоящее время в нем участвуют 34 государства. Документ предусматривает возможность и регламентирует процедуры выполнения наблюдательных полетов над территориями государств-участников "в целях повышения открытости и транспарентности в их военной деятельности, наблюдения за выполнением действующих и будущих договоров и соглашений в области контроля над вооружениями, а также предотвращения и урегулирования кризисов".