Лавров оценил планы США выйти из Договора по открытому небу

При этом глава российского МИД отметил, что располагает только той информацией, которая попала в американские СМИ.
Накануне The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп подписал документ, в котором якобы излагается намерение американской администрации выйти из Договора об открытом небе. Сообщения о том, что администрация США рассматривает такую возможность, появлялись ранее неоднократно.
Напомним, Договор по открытому небу был подписан в 1992 году в Хельсинки 23 членами ОБСЕ. В настоящее время его участниками являются 34 государства. Соглашение позволяет проводить наблюдательные полеты, открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, Вашингтон может желать разрушения договора только в одном случае: "американцам важно скрыть, утаить от партнеров, либо конкурентов свои собственные нарушения других обязательств по другим соглашениям". "Американцы четко делают ставку на достижение одностороннего военного превосходства. Любой договор в сфере разоружения - это договор о балансе сил. Американцам баланс сил не нужен", - отметил сенатор.