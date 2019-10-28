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28.10.2019 15:03
Рубрика: В мире

Лавров оценил планы США выйти из Договора по открытому небу

Текст: Юрий Когалов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил планы США выйти из Договора по открытому небу. По его словам, "это будет печально".

При этом глава российского МИД отметил, что располагает только той информацией, которая попала в американские СМИ.

Накануне The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп подписал документ, в котором якобы излагается намерение американской администрации выйти из Договора об открытом небе. Сообщения о том, что администрация США рассматривает такую возможность, появлялись ранее неоднократно.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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Напомним, Договор по открытому небу был подписан в 1992 году в Хельсинки 23 членами ОБСЕ. В настоящее время его участниками являются 34 государства. Соглашение позволяет проводить наблюдательные полеты, открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, Вашингтон может желать разрушения договора только в одном случае: "американцам важно скрыть, утаить от партнеров, либо конкурентов свои собственные нарушения других обязательств по другим соглашениям". "Американцы четко делают ставку на достижение одностороннего военного превосходства. Любой договор в сфере разоружения - это договор о балансе сил. Американцам баланс сил не нужен", - отметил сенатор.

В мире США Россия и США РГ-Видео
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