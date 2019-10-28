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28.10.2019 13:09
Рубрика: В мире

Лесные пожары в Калифорнии стали самыми крупными в истории штата

Текст: Александр Гасюк
Сотни сгоревших домов, почти 200 тысяч эвакуированных жителей и три миллиона отрезанных от электричества человек - таковы последствия страшных лесных пожаров, охвативших американский штат Калифорния.

"Огненная стихия" бушует на западном побережье Америки с середины прошлой недели. Но только вчера власти Калифорнии, которые оказались не в состоянии справиться с пожарами своими силами, объявили чрезвычайное положение. Это позволит оперативно привлечь к тушению огня ресурсы и средства федерального правительства США.

Фото: AP Photo/Marcio Jose Sanchez
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Пока же калифорнийцам остается лишь сочувствовать: согласно прогнозу Национальной службы погоды США, сильные ветры скоростью в 120 и более километров в час будут раздувать пламя к северу от города Сан-Франциско в течение нескольких ближайших суток. А 4 тысячи местных огнеборцев, участвующих вместе с пожарной авиацией в борьбе со стихией, пока не могут сдержать ее распространение - новые возгорания появляются на все большей территории.

"Условия для распространения пожаров из-за масштаба, скорости ветра и сухости являются беспрецедентными", - заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Границы зоны обязательной эвакуации жителей расширялись властями уже несколько раз и на данный момент немедленно переместить в безопасные места нужно более 180 тысяч человек. Между тем, за пределами зоны ЧП без электричества остаются около 3 миллионов человек. Столь массовое отключение подачи электроэнергии вызвано необходимостью предотвратить новые очаги пожаров в местах прохождения линий электросетей, пояснили власти штата.

В мире США Лесные пожары в США
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