Mazda пообещала возродить роторный автомобиль

Руководители компании Mazda высказались относительно планов возрождения спорткара с роторной силовой установкой нового поколения.

Как заявил в первые дни работы Токийского автосалона руководитель отдела исследований Mazda Ичиро Хиросе, "проект нового роторного спортивного автомобиля с агрегатами Skyactiv-R по-прежнему на повестке дня и даже более того - является нашей мечтой".

В то же время, уточнил шеф-дизайнер фирмы Икуо Маэда, для реализации своих планов компании предстоит выиграть в гонке со временем. Дело в том, что для того, чтобы новый продукт был конкурентоспособен, он должен соответствовать самым жестким требованиям по уровню вредных выбросов.

"Мы должны убедиться, что наша новинка впишется во все ужесточающиеся требования по защите окружающей среды", - заявил Маеда-сан.

На серьезность намерений Mazda относительно создания роторного автомобиля указывает серия недавних патентных заявок (были поданы в последние пять лет в американский патентный офис) указывающих на то, что Mazda работает над повышением эффективности и экологичности своих роторных разработок, а именно технологиями удаления из камеры сгорания воды и сажи, модернизации системы выпуска, турбонаддува, впускных портов, свечей и ряда других элементов силовой установки.

Напомним, что в марте текущего года Ичиро Хиросе объявил об успехах в разработке нового силового агрегата в том числе и по части по сокращения вредных выбросов.

Тогда руководитель отдела исследований намекнул на то, что роторы предполагается использовать в том числе и для подзарядки тяговой батареи будущих гибридных моделей Mazda, а также отметил, что маздовские гибриды на основе роторного мотора нового поколения можно будет продавать во всех европейских странах, поскольку они соответствуют действующим нормативам по экологичности.

Известно также, что уже подготовлен дизайн-проект предсерийной версии нового роторного автомобиля. В минувшем году Ичиро Хиросе заявил, что такой автомобиль будет создан по мотивам концепта Mazda RX-Vision.

Напомним, что последним автомобилем Mazda с роторным двигателем стало купе RX-8, выпуск которого завершился в 2012 году. Отставку RX-8 связывали с низким ресурсом роторного силового агрегата. В большинстве случаев его пробег был ограничен 100 тыс. км.