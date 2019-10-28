Минфин США пообещал усилить давление на Иран

Соединенные Штаты усилят экономическое давление на Иран в связи с его ядерной программой. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

По его словам, которые приводит агентство Reuters, санкции работают, лишают Иран финансовых средств. "Мы будем продолжать их наращивать", - пообещал Мнучин во время визита в Израиль, добавив, что по итогам двусторонних переговоров появилось много идей в этом направлении, которые теперь предстоит реализовать.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил нанести по Ирану мощный удар, если это потребуется. "Мы ударим так, как никогда прежде, если Иран сделает некоторые вещи", - предупредил американский лидер. В то же время он подчеркнул, что США могут, не применяя оружия, оказать достаточное воздействие на другие страны, в первую очередь, за счет экономического влияния.

Напомним, Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе был принят в 2015 году после долгих переговоров между Ираном и "шестеркой" международных посредников. Тегеран согласился ограничить свои разработки в атомной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН. 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД и возобновлении антииранских санкций.

Ровно год спустя президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

По мнению российских дипломатов, даже в нынешних условиях СВПД сохраняет жизнеспособность. В Москве неоднократно напоминали, что Тегеран не нарушил никаких обязательств по юридически обязывающим документам - договору о нераспространении, соглашению о гарантиях и по добровольно исполняемому им дополнительному протоколу к соглашению о гарантиях (все делается под контролем МАГАТЭ), в то время как США вышли из ядерной сделки. "Это был типичный пример полного пренебрежения к международному праву, к решениям Совбеза ООН. Мало того что США отказались сами выполнять эти решения, они запрещают всем другим странам выполнять этот самый СВПД, выполнять резолюцию Совбеза ООН, угрожая санкциями", - отметил недавно глава МИД РФ Сергей Лавров.