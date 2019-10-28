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Рубрика: В мире

Минфин США пообещал усилить давление на Иран

Текст: Юрий Когалов

Соединенные Штаты усилят экономическое давление на Иран в связи с его ядерной программой. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

По его словам, которые приводит агентство Reuters, санкции работают, лишают Иран финансовых средств. "Мы будем продолжать их наращивать", - пообещал Мнучин во время визита в Израиль, добавив, что по итогам двусторонних переговоров появилось много идей в этом направлении, которые теперь предстоит реализовать.

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Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил нанести по Ирану мощный удар, если это потребуется. "Мы ударим так, как никогда прежде, если Иран сделает некоторые вещи", - предупредил американский лидер. В то же время он подчеркнул, что США могут, не применяя оружия, оказать достаточное воздействие на другие страны, в первую очередь, за счет экономического влияния.

Напомним, Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе был принят в 2015 году после долгих переговоров между Ираном и "шестеркой" международных посредников. Тегеран согласился ограничить свои разработки в атомной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН. 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД и возобновлении антииранских санкций.

Ровно год спустя президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

Фото: REUTERS/Carlos Barria
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По мнению российских дипломатов, даже в нынешних условиях СВПД сохраняет жизнеспособность. В Москве неоднократно напоминали, что Тегеран не нарушил никаких обязательств по юридически обязывающим документам - договору о нераспространении, соглашению о гарантиях и по добровольно исполняемому им дополнительному протоколу к соглашению о гарантиях (все делается под контролем МАГАТЭ), в то время как США вышли из ядерной сделки. "Это был типичный пример полного пренебрежения к международному праву, к решениям Совбеза ООН. Мало того что США отказались сами выполнять эти решения, они запрещают всем другим странам выполнять этот самый СВПД, выполнять резолюцию Совбеза ООН, угрожая санкциями", - отметил недавно глава МИД РФ Сергей Лавров.

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