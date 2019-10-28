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Нана Погосова, доктор медицинских наук, заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии:

Безусловно, тот факт, что уже 70 процентов россиян положительно воспринимают диспансеризацию, не может не радовать. Полагаю, что это хороший знак. И можно надеяться, что люди, наконец, начали задумываться о своем здоровье и относиться к нему внимательнее.

Диспансеризация, конечно, играет важную роль в выявлении неинфекционных заболеваний на ранних стадиях. А также в выявлении факторов риска развития тех или иных заболеваний. То есть, проще говоря, предпосылок болезни. Последнее, на мой взгляд, даже гораздо важнее. Ведь всем известно, что болезнь легче предупредить, чем лечить.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Но диспансеризация не должна, скажем так, становиться самоцелью. Одного лишь выявления заболевания недостаточно. Само по себе это не имеет никакого смысла. Если человеку просто сказать, что у него повышен риск возникновения какой-либо болезни и в дальнейшем не предпринять никаких шагов для устранения возможных неблагоприятных последствий для его здоровья, то это будет всего лишь тратой времени, нервов и бюджетных средств. А зачем и кому это нужно? Вся эта профилактическая работа имеет смысл лишь в том случае, когда, обнаружив заболевание в ходе диспансеризации, врачи впоследствии назначают пациенту необходимые дополнительные анализы и обследования, опять же в случае необходимости направляют его к узким специалистам и осуществляют лечение. Да, если человек сам не хочет лечиться, то заставить его вряд ли получится. Но таких людей, которые не реагируют своевременно ни на какие предупреждения и предостережения, все и вся отрицают, не больше десяти процентов. И, как правило, проблема кроется в том, что до них попросту не смогли "достучаться". Врачи должны работать с пациентами, разговаривать с ними, объяснять им последствия отказа от лечения. А не просто ставить диагнозы и выписывать рецепты. И, возможно не сразу, но человек, изначально настроенный скептически, не доверяющий по каким-то причинам медицине, все же придет к осознанию того, что без лечения он рискует усугубить свое заболевание. Однако, повторю, таких людей, которых приходится буквально уговаривать лечиться, меньшинство - всего десять процентов. Остальные же девяносто все же прислушиваются к советам врачей.

Человек должен заботиться о своем здоровье. Регулярно посещать врача. Как показывает практика, если не проходить профилактических обследований, позволяющих вовремя обнаружить заболевание, то можно в дальнейшем столкнуться с очень серьезными проблемами. Запущенную болезнь лечить труднее, дольше и дороже. А иногда и вовсе уже не возможно вылечить.

Общество Здоровье
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