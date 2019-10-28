Ну очень дорогой покемон. Карточку с Пикачу продали за 12 млн рублей

Покемоны - это не только мультсериал из начала нулевых, одна из заглавных игровых франшиз Nintendo или кино с Райаном Рейнольдсом на озвучке желтого пушистика с кофеиновой зависимостью.

Покемоны - это еще и про коллекционирование. В качестве доказательства этого факта на прошлой неделе на аукционе продали редкую карточку с эксклюзивным артом Пикачу - ее цена составила рекордные 195 тысяч долларов (примерно 12,4 млн. рублей), что сделало ее самой дорогой в истории.

The most expensive Pokémon card on Earth sold for $195,000. https://t.co/bwWuQ0by9u pic.twitter.com/JmEyS6fTTg — Kotaku (@Kotaku) 27 октября 2019 г.

Всего было выпущено 39 экземпляров таких карточек, из которых до наших дней сохранились всего 10 сертифицированных копий. Коллекционная "реликвия" издавалась только в Японии с 1997 по 1998 год и вручалась призерам конкурсов иллюстраторов.

Уникальность изделия в том, что изображение выполнено художником Ацуко Нисидой, автором Пикачу, также на лицевой стороне присутствует надпись ILLUSTRATOR и значок перьевой ручки.