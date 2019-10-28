Потенциальных покупателей Су-57 перечислили в США

Во-первых, это Мьянма, которая уже проявила интерес к Су-57. Мьянма подписала контракт с Рособоронэкспортом, чтобы заменить стареющий советский МиГ-29 на Су-30СМ. Но вполне возможно, что Мьянма остановится на Су-57. И это позволит ей значительно усилить свою боевую авиацию.

Следующая страна - это Алжир. Государство является давним импортером советской и российской техники. Большой интерес алжирских военных к Су-35 предполагает, что их так же заинтересует и Су-57Э, если его цена не будет отличаться слишком сильно.

Турция также является потенциальным покупателем Су-57. The National Interest пишет, что вытеснение Анкары из программы F-35 может закончиться покупкой российских истребителей поколения. На данным момент известно, что Россия и Турция договорились о поставках Су-35. И если русско-турецкие военные связи продолжат углубляться, Су-57 может стать более привлекательным вариантом для Анкары в ближайшие годы.

Следующее государство - это Китай. Хотя Народно-освободительная армия и получила на вооружение собственный истребитель, она может использовать Су-57 в учебных целях и для технических исследований.

В качестве пятого покупателя называется Индия. Эта страна также проявляла интерес к новым российским истребителям, в том числе и к Су-57. Недавние комментарии начальника штаба ВВС Индии Бирендера Сингха Дханоа указывают на переход от отказа в приобретении Су-57 к выжидательному подходу.