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28.10.2019 18:10
Рубрика: Власть

Путин наградил Пахмутову, Фрейндлих и Басилашвили

Текст: Кира Латухина
Глава государства подписал указ о награждениях. В числе отмеченных президентом - известные актеры и композиторы, экипаж загоревшегося в Бурятии самолета, а также школьники, спасшие детей ценой своей жизни.
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

Президент наградил орденом Мужества посмертно членов экипажа Ан-24 авиакомпании "Ангара" Олега Барданова и Владимира Коломина, и медалью Нестерова - Сергея Сазонова и Елену Лапуцкую. В Нижнеангарске борт выкатился за взлетно-посадочную полосу и сгорел, но всех пассажиров эвакуировали.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Путин поручил помочь несовершеннолетним предпринимателям

Посмертно награжден медалью "За спасение погибавших" камчатский школьник Радион Бураков. Подросток отвлек на себя медведя и спас двоюродного брата, который успел убежать. Такую же награду посмертно получила Елизавета Дружинина - студентка спасла тонувших детей. Еще один награжденный - Дмитрий Новоселов - также вытащил ребят, которые попали в затопленный карьер, но сам не выжил. Медали посмертно удостоилась спасшая младшую сестру, тонувшую в водохранилище, школьница Дарья Шерстнева.

Орденом Святого апостола Андрея Первозванного награждена композитор Александра Пахмутова, орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени - Алиса Фрейндлих, Юлия Борисова и Олег Басилашвили, орденом Почета - композитор Максим Дунаевский.

Орденом Александра Невского награжден митрополит Воронежский и Лискинский Сергий.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Путин поручил принять меры против наркоторговли в Сети

Орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени награжден юбиляр, которого президент сегодня поздравлял телеграммой - гендиректор ВГТРК Олег Добродеев.

Вице-президент РАН Валерий Козлов награжден орденом Александра Невского.

Другим указом Владимир Путин наградил орденом Дружбы вице-президента Никарагуа Росарио Мурильо Самбрану.

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