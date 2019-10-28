Путин поздравил гендиректора ВГТРК Олега Добродеева с юбилеем

Президент России Владимир Путин направил гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву поздравление с 60-летним юбилеем. Текст опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил организаторский талант юбиляра и "глубокое, доскональное знание всех тонкостей профессии". Это помогает ему успешно руководить одной из крупнейших телерадиокомпаний страны, объединять большой, сплоченный коллектив единомышленников и воплощать востребованные и неизменно интересные проекты.

Путин пожелал Добродееву здоровья и осуществления намеченных планов.