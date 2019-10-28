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28.10.2019 16:26
Рубрика: Власть

Путин обсудил с Меркель транзит газа через Украину

Текст: Кира Латухина

В телефонном разговоре президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили сирийское урегулирование и транзит газа через Украину.

Российский лидер рассказал об итогах сочинских переговоров с президентом Турции, отметив, что договоренности учитывают интересы всех сторон и способствуют восстановлению суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Фото: iStock
Украинский чиновник заявил о необходимости транзита российского газа

И Путин, и Меркель считают, что выполнение положений сочинского меморандума послужит стабилизации обстановки на северо-востоке Сирии и продвижению межсирийского политического процесса, в том числе в контексте начала работы Конституционного комитета 30 октября в Женеве.

В Брюсселе 28 октября проходит раунд министерских консультаций Россия - ЕС - Украина. Лидеры обменялись мнениями по вопросу продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце этого года срока контракта.

Власть Работа власти Внешняя политика Переговоры с Украиной по газу Ситуация в Сирии
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